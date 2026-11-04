Djalovic davasında Kayserispor aleyhine karar: Eski teknik ekibe 1,2 milyon euro ödenecek - Son Dakika
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Djalovic davasında Kayserispor aleyhine karar: Eski teknik ekibe 1,2 milyon euro ödenecek

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Djalovic davasında Kayserispor aleyhine karar: Eski teknik ekibe 1,2 milyon euro ödenecek
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Kayserispor'un eski teknik direktörü Radomir Djalovic ile üç yardımcısının FIFA Futbol Mahkemesi'nde açtığı dört davada kulüp aleyhine karar çıktı. Sarı-kırmızılı ekip faiz hariç 1 milyon 228 bin 682 euro ödeyecek, alacaklara yıllık yüzde 18 faiz işleyecek. CAS'a gitmeyeceğini duyuran kulüp, ödemeyi 45 gün içinde yapmazsa yeni futbolcu tescil yasağıyla karşılaşabilir.

1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un eski teknik direktörü Radomir Djalovic ve yardımcılarının kulüp aleyhine açtığı davada FIFA Futbol Mahkemesi, sarı-kırmızılı takımın eski çalıştırıcısı ve yardımcılarına toplam 1 milyon 228 bin 682 euro ödemesine hükmetti.

4 AYRI DAVADA KARAR ÇIKTI

Kulübün basın sözcüsü ve başkan yardımcısı Emir Akpınar'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre FIFA Futbol Mahkemesi, 2025-2026 sezonunda kulüpte görev yapan Radomir Djalovic ve teknik ekibinde yer alan üç antrenörün açtığı dört ayrı davada 30 Ekim 2026'da karar verdi. Kararlar 2 Kasım 2026'da kulübe tebliğ edildi, davacıların talepleri kısmen kabul edildi.

Kararlara göre Djalovic'e 657 bin 140 avro ödenmemiş alacak ve 197 bin 142 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere toplam 854 bin 282 avro ödenecek. Igor Cagalj, Antonio Pavlinovic ve Davor Landeka'nın her birine ise 96 bin avro ödenmemiş alacak ve 28 bin 800 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere 124 bin 800'er avro ödenmesine hükmedildi.

Böylece dört dosyada kulüp aleyhine toplam 945 bin 140 avro ödenmemiş alacak ve 283 bin 542 avro sözleşmesel cezai şart olmak üzere, faiz hariç toplam 1 milyon 228 bin 682 avro ödenmesine karar verildi.

YÜZDE 18 FAİZ VE TESCİL YASAĞI RİSKİ

Kararlarda, ödenmemiş alacak tutarlarına 7 Nisan 2026 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar yıllık yüzde 18 faiz uygulanması öngörüldü. Kararların tebliğinden itibaren 45 gün içinde ödeme yapılmaması ve davacıların talepte bulunması halinde, kulüp hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceği belirtildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMAYACAK

Kayserispor yönetimi, kararlara karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz yoluna başvurulmayacağını açıkladı.

Kaynak: DHA
KayserisporFutbolGüncelSporSon Dakika

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