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Kayserispor, Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı. Karşılaşmada goller, Bahoken, Arif Kocaman (K.K.) ve Manaj tarafından atıldı.

Kayserispor, Sivasspor\'a 3-1 mağlup oldu
07.01.2024 - 15:42,
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Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıaslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Karimi, Cardoso, Thiam, Bahoken

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Koita (Dk. 65 Kvet), Saiz (Dk. 65 Emre Gökay, Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+4 Camara), Manaj

GOLLER: Dk. 42 Bahoken (Kayserispor), Dk. 23 Arif Kocaman (K.K.), Dk. 90+3 ve 90+8 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Bahoken, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Manaj (Sivasspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

16'ncı dakikada Ali Karimi'nin ceza sahası dışından verdiği hava topunda meşin yuvarlak buluşan Cardoso'nun gelişine vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Barrow'un Kayserispor ceza sahasına yaptığı ortaya Arif Kocaman'ın ters vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

29'uncu dakikada Charisis'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

42'nci dakikada Boa Morte'nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine sert bir şekilde vuran Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe çarptı, ardından da filelerle buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

62'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Karimi'nin şutunda top, kale direğinin solundan auta çıktı.

84'üncü dakikada Ali Karimi'nin yaptığı ortaya yükselen Thiam'ın kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

86'ncı dakikada sarı kırmızılı takımın cezası sahası içinde koşu yapan Manaj yerde kaldı. Maçın orta hakemi VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

90+3'üncü dakikada Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda  konuk ekip Sivasspor bir kez daha önce geçti. 1-2

90+8'inci dakikada Sivasspor kontra atağında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Kvet'in asistinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-3

Kaynak: DHA
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