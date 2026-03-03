Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı - Son Dakika
Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı

Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı
03.03.2026 22:04
ABD'nin İran'a saldırısı sonrası birçok ünlü isim ve sporcu, çatışmaların sürdüğü bölgede mahsur kalmaya devam ederken, bu isimlerden biri de Kayserispor'dan Esteghlal takımına transfer olan Duckens Nazon oldu. Haitili oyuncu, savaşın çıkmasının ardından Tahran'dan kaçış hikayesini anlattı.

Geride bıraktığımız sezon Kayserispor forması giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte ağustos ayında İran ekibi Esteghlal'e transfer olan Duckens Nazon, ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İran'dan kaçış hikayesini anlattı.

'ÜLKEDEN AYRILMAMA İZİN VERİLMİŞTİ'

İran'a hava saldırıları başladığında nerede olduğu sorulan Nazon, "Sakatlandığım için ülkeden ayrılmama izin verilmişti ve İran'da kalmam gerekmiyordu. Ancak teknik direktörümüz gönderildi ve yeni teknik direktör, o pazartesi günü Fransa'da ABD'deki Dünya Kupası için vize başvurusu randevum olmasına rağmen herkesi görmek istiyordu. Bu yüzden geçen cumartesi saat 10'da bir uçak bileti aldım. Bir arkadaşım sabah 6'da yola çıkıyordu ama ben biraz daha uyumak istedim. Tam o sırada, İsrail'de oynayan bir arkadaşım bana mesaj attı." dedi.

"SAVAŞ İLAN EDİLDİ"

Bu sözleri sonrası "Sana ne dedi?" sorusu yöneltilen Nazon, "Bir gün önce şöyle yazmıştı, "Dukan, otelim polislerle dolu. Sığınaklar açılıyor, önlem almaya başlayın, ne zaman olacağını bilmiyorum ama yakında patlayacak." Ben de, "Merak etme, saat 10'da çıkıyorum." diye cevap verdim. Uçak kalkmadan önce ben çoktan içeri girmiştim. Sonra arkadaşım yine mesaj attı ve, "Uçakta mısın?" diye sordu. Uçakta olduğumu söyledim ve ne olduğunu sordum. "Tanrı seni seviyor çünkü sirenler az önce çalmaya başladı, savaş ilan edildi. Son anda ayrıldın. dedi." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı

"YANIMIZDA BİR BOMBANIN DUMANINI GÖRDÜK''

Yaşadıklarını anbean olarak anlatmaya devam eden golcü oyuncu, "Çok sevindim. Uçak piste manevra yapmaya başladı ve aniden kaptan durdu; "Herkes uçağı terk etsin, bombardıman başladı." Çok acımasızdı. Ben sakin kaldım ve Mounir El Haddadi ile birlikte valizimi aldım. Diğer oyuncuları otelden almak için kulüp otobüsüyle Tahran'a döndük. Biz yaklaşırken insanlar çoktan şehri toplu halde terk etmeye başlamıştı. Çılgıncaydı, hayatımda hiç böyle bir trafik sıkışıklığı görmemiştim. Yolda, hemen yanımızda bir bombanın dumanını gördük." sözlerini sarf etti.

"HAYATIN PARÇASI GİBİ"

"Korkmadınız mı?" şeklindeki soruya da yanıt veren yıldız isim, "Dürüst olmak gerekirse, buna karşı bir tür bağışıklığım var. Eğer bu benim ailemin başına gelseydi, belki korkardım ama şu anda... Sanki günlük hayatın bir parçası gibi, tabii ki olmaması gerekse de." yorumunu yaptı.

Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı

'SINIRDA 30 İLA 32 SAAT BEKLEDİM'

Bir süre sonra ülkeden çıkma şansı yakaladığını belirten Nazon, "Sınırda 30 ila 32 saat kadar bekledim. İranlılar çıkışımı damgaladıkları için geri dönme hakkım yoktu. Esasen, birkaç saat boyunca iki ülke arasında, hiçbir yerdeydim. Beni sınır geçişinin içinde bıraktılar, köprünün ortasında değil. Diplomatlar geçiyordu ben yalnız kaldım. Bana, "Bu karar yarın veya hafta sonuna kadar verilebilir." dediler. İşte o zaman düşünmeye başlıyorsunuz... Menajerim, ailem, arkadaşlarım ve sponsorlarım her yerden bana baskı yapmaya başladı: Fransa'daki Haiti Büyükelçiliği, ABD, Fransa'daki Amerikan Büyükelçiliği. Azerbaycan'daki Fransız Büyükelçisinin iletişim bilgilerini bulduk. O da İran'daki Fransız Büyükelçiliği ile iletişime geçerek benim geçmemi sağladı. Sonunda koda bile ihtiyacım olmadı. Ama sınırı geçtiğimde, orası savaş alanı gibiydi. Nehir, üniformalı insanlar, her şey griydi..." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı - Son Dakika

