Kayserispor\'un Fenerbahçe Maçı Hazırlığı

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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Rakibimizin gücü belli. O nedenle bir şey söylememe gerek yok. Fenerbahçe, şu an Türkiye'de en iyi kadrosu olan birkaç takımdan biri" dedi.

Kayserispor, Süper Ligin 13'üncü haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kondisyon, pas ve taktik çalışması yaptı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Futbolcularımın özverilerinden ve antrenmanlardaki performansından memnunum. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önceki müsabakalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle özgüvenimiz yükseldi. İnşallah aradan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Hafta sonu iyi bir karşılaşma oynayacağız. Rakibimizin gücü belli. O nedenle bir şey söylememe gerek yok. Fenerbahçe, şu an Türkiye'de en iyi kadrosu olan birkaç takımdan biri. Ama imkansız diye bir şey yok. İyi mücadele edersek, iyi konsantre olursak stratejik anlamda Fenerbahçe'nin çok artıları var ama eksi tarafları da var. Onların üstüne de çalışıyoruz. İyi mücadele ederek iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"ELDE KALAN FUTBOLCULARLA BİR ŞABLON ÇIKARTACAĞIZ"

Takımdaki eksik futbolcuların sorulması üzerine Kaloğlu, "Attamah kırmızı kart cezalısı. Hosseini'nin uzun zamandır sakatlığı var. Jeanvier de sakat. Arif Kocaman'ın sakatlığı vardı yeni yeni antrenmanlara başladı, idman eksikliği var. Biz elde kalan futbolcularla bir şablon çıkartacağız. Bir oyun planı çıkartıp onun üstüne gideceğiz. Nazon milli takımdan döndü, bir diğer milli takım kampına giden Mane ailesinin yanına Portekiz'e gitti. Eşi bir rahatsızlık yaşamıştı, o aramızda olmayacak. Onun dışında iyi durumdayız, sıkı çalıştık. İnşallah sonuca yansır" ifadelerini kullandı.

KARTAL KAYRA YILMAZ: TAMAMIYLA HAZIRIZ

İdmandan önce konuşan Kartal Kayra Yılmaz ise "Milli maç arası bize iyi geldi. Eksiklerimizi giderdik, güçlü yönlerimizi daha iyi hale getirmeye çalıştık. Fenerbahçe maçı da bizim için önemli bir maç. İki takım adına da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Öncelikle zorlu geçecek. Biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp inşallah taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.