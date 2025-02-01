Kayserispor ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u ağırladı. Maç, her iki takımın da etkili ataklarına rağmen 0-0 sona erdi. Kayserispor, bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, Trabzonspor 26 puana ulaştı. Trabzonspor'dan Mendy, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

01.02.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor: 0-0

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 71 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk. 71 Ramazan Civelek), Nazon

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Dk.90+4 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 90+2 Cihan Çanak), Ozan Tufan (Dk. 60 Lundstram), Sikan (Dk. 60 Nwakaeme), Banza

KIRMIZI KART: Mendy (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 8'inci beraberliğini alan Kayserispor puanını 17'ye, bordo mavililer ise 26'ya yükseltti.

9'uncu dakikada Bourabia'nın ara pasında topa hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak, oyun alanına geri döndü.

13'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında topla buluşan Nazon'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

22'nci dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasında Bourabia'nın kafasına çarpan top oyun alanının dışına çıktı.

23'üncü dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolde Visca'nin vuruşunda Bilal kalesini gole kapadı.

38'inci dakikada Visca'nın kullandığı kornerde, savunmadan seken topa yükselen Banza'nın vuruşunda Bilal topu kornere çeldi.

39'uncu dakikada Malheiro'nun sol kanattan yaptığı ortada Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada Kartal Kayra'nın orta alandan gönderdiği topa hareketlenen Cardoso'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Uğurcan'dan dönen topu savunma kornere gönderdi.

79'uncu dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası yayının dışından yerden yaptığı sert vuruş kale direğinin yanında auta gitti.

86'ncı dakikada sağ kanatta Gökhan Sazdağı ile ver-kaç yapan Ramazan Civelek, Mendy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor tarafından kullanılan serbest vuruşta top Trabzonspor savunmasında kaldı.

90'ıncı dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, topun gelişine vuran Ramazan Civelek'in şutu oyun alanının dışına çıktı.

90+5'inci dakikada Kartal Kayra'nın pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kayserispor, 3-sayfa, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.