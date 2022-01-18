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Kayserispor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

Kayserispor yeni transferlerini tanıttı

18.01.2022 12:39
Kayserispor yeni transferlerini tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni transferlerini düzenlediği toplantıda tanıttı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni transferlerini düzenlediği toplantıda tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki tanıtım töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kentte gece yaşanan 4,9'luk deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son iki yıldır sancılı dönemler yaşadıklarını belirten Gözbaşı, bu sezon kendilerinden söz ettirmek istediklerini ifade etti.

Ligi şimdilik ilk 10 içinde bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Gözbaşı, "Başından beri bunu söylüyoruz. 'Düşme' kelimesini kullanmak kulüpte yasak, yeni arkadaşlara da bunu söylüyorum. İki yıldır bundan zaten yeterince yorulduk. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl artık oturan bir kadro oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Kurumsallaşmaya önem verdiklerini vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Avrupa kulüpleri gibi olmak için hem ben hem yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevdeyiz. Alt yapıdan yetişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Hem Doğan'ı hem Emre'yi Avrupa kulüplerine gönderdik. Alt yapıdan Nurettin'i de önümüzdeki günlerde Portekiz'deki bir kulübe gönderip, gelişmesini istiyoruz. Alt yapıdan yetişen oyuncularımızın Avrupa'daki disiplini ve orada yetişip ülkemize döneceklerse dönmeleri gibi alt yapımızın bir hedefi var. Yukatel Kayserispor'u tam anlamıyla futbol endüstrisinin içinde kurumsal bir yapı haline getirip, kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz."

Gözbaşı, takımın 5 maçtır yenilmediğine dikkati çekerek, hem teknik direktör Hikmet Karaman'ı hem de futbolcuları tebrik etti.

Yeni katılan oyunculara "Hoş geldiniz" diyen Gözbaşı, "Benim ve yönetimdeki arkadaşlarımız için gerçekten zorlu bir dönem oldu. Transfer yasağı vardı, açmak, dakikalarla yarışmak, bir yandan da böyle değerli oyuncuları bizim formamızın renkleri altına almak, onların buraya gelmesini sağlamak zor bir süreçti ama sonu keyifli oldu, hayırlı olsun." diye konuştu.

Bertolacci: "Kendimi sahada göstermek istiyorum"

Yeni transferlerden İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci ise Gözbaşı ve kulübe teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok mutluyum, Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak, bireysel ve takım olarak gelişmek için yardım etmek istiyorum. Az konuşup kendimi sahada göstermek istiyorum." dedi.

Oyuncu Abdulkadir Parmak da 6 ay boyunca takımda olacağını, elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını belirtti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin ise trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kentte yaşanan deprem dolayısıyla da geçmiş olsun dileğinde bulunan Çetin, "Buraya gelmemde büyük rolü olan Berna başkana ve Hikmet hocaya teşekkür ediyorum. Çok motive bir şekilde buraya geldim. İtalya'da oynamadığım bir süreç oldu, farklı nedenleri vardı. Şu an buradayım, elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Milli takım benim için çok değerli. 6 aylık süreçte buradayım, kendimi kanıtlayıp tekrar milli takıma dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Arif Kocaman da transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika Spor


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