Kayserisporlu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi - Son Dakika
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Spor

Kayserisporlu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi

Kayserisporlu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi

Kayserispor'un genç oyuncusu Arif Kocaman, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosuna davet edildi. Maçlar 6 Eylül'de İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül'de Serravalle'de San Marino ile oynanacak.

31.08.2024 13:27
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç oyuncusu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi.

Teknik Direktörlüğünü Levent Sürme'nin yaptığı Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marina ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna Kayserispor'dan Arif Kocaman davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazar günü saat 22.00'de toplanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserisporlu Arif Kocaman, Ümit Milli Takım kampına davet edildi - Son Dakika

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