Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi

12.05.2022 18:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Yukatel Kayserispor'da futbolcular, kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Yukatel Kayserispor'da futbolcular, kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedefliyor.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Uğur Demirok, kupada zorlu bir fikstürü, güçlü takımları geride bırakarak adlarını finale yazdırdıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

14 yıl sonra finalde Kayseri'ye ikinci kupayı getirmek için mücadele edeceklerini belirten Demirok, şunları kaydetti:

"2008'de alınan kupayı tesislerin girişinde sergiliyoruz. Onun yanına 14 yıl sonra yeni bir kupa koymak istiyoruz. Kayserispor camiasının, taraftarının bu kupayı hak ettiğini düşünüyorum. Finale zorlu bir yoldan geldik. Bunun bilincindeyiz. İnşallah kupa bize nasip olur. Sivasspor da Anadolu'nun güzide bir takımı, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok, kupayı bu şehre getirmek istiyoruz."

Bir gazetecinin, "Kupada final karşılaşmasının İstanbul yerine Anadolu'da bir kentte oynanması düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Demirok, "İstanbul daha önceden açıklanan bir şehir. İki kulübün isteği doğrultusunda Anadolu'da bir kentte oynanması daha iyi olur. Taraftarların daha kolay gelebilecekleri bir yerde oynanması daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Kulübümüzün herhalde başvurusu olacak. Bunu da yetkililer değerlendirir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendimize güveniyoruz"

Mustafa Pektemek de finalde kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takım olarak bu finale odaklandıklarını dile getiren Pektemek, "Zorlu bir yoldan geldiğimiz bu serüvende kupaya artık sadece bir maç kaldı. İnşallah ikinci kez çıktığımız finalde ikinci kez kupayı Kayseri'ye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz, son aşamayı da geçip kupayı buraya getirmek istiyoruz." dedi.

Thiam da kupa finalinde Sivasspor ile bir derbi maça çıkacaklarını kaydetti.

Güçlü rakipleri eleyerek finale kadar ulaştıkları bu yolun sonunu kupa şampiyonu olarak tamamlamak istediklerini anlatan Thiam, "Bizim için zorlu bir yolculuktu, önemli maçlar oynadık. Yarı finalde kazanıp finale çıktık. Düşüncemiz bu kupayı kazanmak. Her şeyden evvel bu bir derbi maçı. Sivasspor'u yakından tanıyoruz, finalde de başarılı olup kupayı almak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman

Antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi

YORUMLAR
500
SPOR Kayserisporlu futbolcular kupayı kazanmak istiyor SPOR Kayserisporlu futbolcular kupayı kazanmak istiyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi - Son Dakika


Son Dakika
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement