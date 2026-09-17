Kayserisporlu Görkem Sağlam: Mardin deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz - Son Dakika
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Kayserisporlu Görkem Sağlam: Mardin deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz

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Kayserisporlu Görkem Sağlam: Mardin deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz
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Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam, Mardin 1969 Spor deplasmanından 3 puanla dönüp milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi. Teknik direktör Atila Gerin ise zorlu bir deplasmana gittiklerini belirterek takımın birlikteliğinin oyuna yansıyacağını ifade etti.

METRO Holding Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam, "Çok şükür son iç saha maçımızdan üç puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi. Çok iyi bir takımımız var. Milli aradan önce Mardin deplasmanı var. Zor bir deplasman. Oraya gidip 3 puanı tekrar Kayseri'ye getirip milli araya mutlu şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ile taktik çalışması yapıldı. Antrenman öncesi Görkem Sağlam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görkem Sağlam, "Çok şükür son iç saha maçımızdan üç puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi. Çok iyi bir takımımız var. Milli aradan önce Mardin deplasmanı var. Zor bir deplasman. Oraya gidip 3 puanı tekrar Kayseri'ye getirip milli araya mutlu şekilde girmek istiyoruz. Gelenler de burada kalanlar da bayağı uyumlu davrandı. Gelenler de sağ olsun hemen ayak uydurdular. Skorlara, gollere, asistlere baktığımız zaman Seferi, Morena, Oğulcan gibi hepsi geldikten sonra katkı sağladılar. Şu an kadro kalitemiz çok yüksek. Kalitemiz var. Allah izin verirse yolun sonu da çok başarılı bir şekilde bitireceğiz. Maçtan maça bakıyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde uyum sağlama sorunu yaşanmadı" diye konuştu.

ATİLA GERİN: ÇOK ZORLU BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ

Teknik direktör Atila Gerin ise konuşmasında, "Maçtan sonra rejenerasyon idmanı yaptık. Daha sonra 1 gün izin verdik. Bugün ilk idmanımız. Hem adaptasyonel hem taktiksel idmanımız var. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Az gol yemiş, az gol atmışlar. Lige yeni çıkmış fakat doğru planlamayla doğru bir kadro kurmuş gibi gözüken bir rakibe gidiyoruz. Bizim için nerede oynadığınız hiç fark etmiyor. İçeri ya da dışarı. Bizim için nerede oynadığımız fark etmiyor. Deplasmanlardan da iyi sonuçlarla döndük. Allah'ın izniyle bütün iyi halimizi ortaya koyup oradan mutlu döneceğiz. Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Kolay değil buralar. Ama takımın oyuncuların birbirine alışma süreçlerini kısalttılar. Çok şükür, sağ olsunlar. Bundan sonrası o birliktelik arttıkça oyuna da yansır, sisteme de yansır. Her şeye de yansır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada eksikleri tamamlamayı düşünüyoruz. Dört gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonra çocuklara izin veriyoruz. Dönüşünde biraz atletik ve fitness çalışıp Konyaspor'la Konya'da bir maçımız yapacağız. Ondan sonra dönüp maç haftasına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA
MardinSporSon Dakika

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