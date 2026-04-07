Kayserispor\'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti

07.04.2026 22:57
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu. En ucuz biletin 3 bin 38, en pahalı biletin de 6 bin 38 lira olduğu görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar fahiş fiyat uygulamasına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 29. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.

BİLETLER 6 BİN 38 LİRA İLE 3 BİN 38 LİRA ARALIĞINDA 

Kayserispor Kulübü; 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 arasında belirledi. 

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa çıkıyor! Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 Sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor Kulübü'ne devir edebilir. Kayserispor Kulübü biletleri, Fenerbahçe logolu Passo taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kartları ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Kayserispor-Fenerbahçe maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde:

  • Kuzey Üst tribün tüm bloklar: 3 bin 38 TL
  • Doğu Üst tribün tüm bloklar: 4 bin 38 TL
  • Doğu Alt tribün tüm bloklar: 4 bin 538 TL
  • Batı Alt tribün tüm bloklar: 5 bin 538 TL
  • Batı Üst tribün tüm bloklar: 5 bin 38 TL
  • Batı balkon tribün tüm bloklar:6 bin 38 TL
  • Misafir tribün tüm bloklar: 3 bin 838 TL
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından Kayserispor taraftarı, yönetimlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Takımın durumunun göz önüne alınarak satışa sunulan biletlerin fahiş fiyatlarda olduğu belirtilerek, ''Şampiyonluğa oynuyoruz bizim mi haberimiz yok?'', ''Kurban Bayramı'nda danaya mı giriyoruz, hayırdır bu fiyatlar?'', ''Küme düşecek takıma bin lira bile çok'' şeklinde yorumlar yapıldı. 

