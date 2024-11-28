Keçiören Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde personele, yaşanabilecek yaralanma ve kazalara karşı acil durumlarda doğru müdahale edilmesi amacıyla gerekli bilgiler aktarıldı. Eğitimde; temel yaşam destekleri, 112 aranırken dikkat edilmesi gerekenler, ilk yardım yöntemleri ve bilinç kaybı durumlarında nasıl hareket edileceğine dair bilgiler verildi. İlk yardım eğitmeni tarafından ilk yardım esnasında büyük öneme sahip dört basamaklı hayat kurtarma zincirinin aşamaları detaylı olarak ele alındı. Özellikle kalp krizi, boğulma, yaralanmalar gibi acil durumlarda ilk yardımın hızlı, bilinçli ve doğru yapılmasının, kazazedenin hayatta kalma şansını büyük ölçüde artıracağı ifade edildi. Boğulma tehlikesi yaşayan birine yapılacak hayat kurtarıcı teknik olan Heimlich manevrasının doğru bir şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

"Personelimiz, vatandaşlarımızın güvenliği için hazır"

Belediye personeline yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "İlk yardım eğitimlerimiz, vatandaşlarımızın yaşayacağı bir sağlık problemi karşısında personelimizin hazırlıklı olması ve acil müdahalede bulunmasında önemli katkı sağlıyor. Edindikleri bilgilerle yetkinliklerini artıran personelimiz, vatandaşlarımızın güvenliği için daha bilinçli hale geliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA