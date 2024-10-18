Keçiörengücü'nden Play-Off Hedefi - Son Dakika
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Keçiörengücü'nden Play-Off Hedefi

Keçiörengücü\'nden Play-Off Hedefi

Başkan Tahiroğlu, Keçiörengücü'nün bu sezon play-off hedeflediğini ve genç altyapıya önem verdiklerini belirtti.

18.10.2024 11:49
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Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Trendyol 1. Lig'de sezonu kesinlikle play-off içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 13 puan toplayarak 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü'nün bu sezon yenilendiğini belirten Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir takım kurduk, 17 transfer yaptık, şu ana kadar 4 beraberlik maçımız da yenildiğimiz Bandırmaspor maçı da dahil oynadığımız her maçta biz öne geçtik. Mesela Bandırmaspor maçında 90+5'te golü yedik ve maç bitti. Diğer 4 maçta da biz 1-0 öndeyken maç 1-1 oldu, berabere bitti. Sadece en son Pendikspor maçında gerideyken beraberliği yakaladık. Maç maç baktığımız zaman mesela Boluspor maçında takımımız inanılmaz futbol oynadı, çok goller kaçırdı ama maç berabere bitti. Takımdan memnunuz, yeni transferimizden de memnunuz, uzun vadede takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum."

Şu anda ligin birinci sırasındaki Kocaelispor'dan 3 puan geride olduklarını hatırlatan Tahiroğlu, "Bu sezon ligimiz Yeni Malatyaspor hariç biraz daha dengeli, herkes herkesi yenebiliyor. Bu sene ekonomik olarak rahat, borcu olmayan hangi takım olursa olsun şampiyonluğu yakalar gibi geliyor. Bir seri yakalamaya bağlı, seriyi yakalayan işi götürür." dedi.

Başkent takımlarıyla Ankara Keçiörengücü'nün rekabetine ilişkin de Tahiroğlu, "Hedefimiz ligi play-off içerisinde tamamlamak. Diğer Ankara takımları da başarılı olsun, Süper Lig'e çıksın. Ankara için önemli çünkü Ankara takımlarından hiçbiri Süper Lig'de yok. Tabii ki Ankaragücü büyük bir camia herkes Süper Lig'de olmasını ister ama biz de olmak isteriz." diye konuştu.

"İnşallah üç takım da Ankara için iyi bir yere gelir"

Süper Lig'e İstanbul takımlarının damga vurması ve bir başkent takımının Süper Lig şampiyonluk kupasını neden kaldıramadığına yönelik soruya da Tahiroğlu, şöyle yanıtladı:

"İnşallah olur. Buna hem ekonomik olarak hem de taraftar olarak en yakın takım Ankaragücü. Biz de olabiliriz ama tabii sadece ekonomik değil, taraftar olayı da var, ekonomik olay zaten çok önemli. Ankara'dan bir takım olsun da bu Ankaragücü olur, Gençlerbirliği olur, Keçiörengücü olur. İnşallah üç takım da Ankara için iyi bir yere gelir."

Takımın başına getirilen teknik direktör Ersan Parlatan'ın ve oyuncuların uyumuna ilişkin de Tahiroğlu, "Hocamız Alman ekolünde yetişmiş, Almanya'da hocalık yapmış tecrübeli bir hoca, çok iyi bir karakter. Türkiye'de daha önce Bandırmaspor'u çalıştırdı. İleride Ersan hocanın da çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hocamızla çok iyi anlaşıyoruz, inşallah böyle devam eder, sonu da güzel olur." dedi.

Yeni transferlerden de büyük oranda memnun kaldıklarını dile getiren Tahiroğlu, Ankara Keçiörengücü'nün sporcu yetiştirip büyük takımlara transfer etmesi ile ilgili ise "Bu hedef doğrultusunda yürüyoruz. Takım içinde 2000, 2002, 2003, 2004'lü 10'a yakın futbolcumuz var. Aynı bu hedef doğrultusunda daha da ilerisini hesaplıyoruz. Gençleri bulup hem altyapımıza hem başka takımlara kazandırmak hem yabancı bulup oynatıp kulübe kazanmak ve hedefe yürümek için bu çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"1000'in üzerinde genç futbolcumuz var"

Keçiörengücü'nün futbol okullarına yönelik de bilgi veren Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda U14, U15, U16, U17, U19 ekiplerimiz çalışıyor ama 2-3 yıl sonra bunların verimlerini alacağımıza inanıyorum. Altyapımızdaki hocalarımızla da toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama tabii altyapılardaki çocukların gelişmiş futbol kültürü az olduğu için bir yıl içinde sonuç alamazsınız. Altyapıya daha çok önem vermeye başlıyoruz çünkü futbolun kurtuluşu altyapıdan geçiyor. Bu da imkan meselesi. Şu anda yeni yaptığımız tesisle beraber altyapıya daha da önem veriyoruz. 2-3 yıl içerisinde altyapıdan iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum. Şu anda futbol okullarında 800'e yakın çocuğumuz var. U14, U15, U16, U17, U19 ekiplerimizle bu kulübü kullanan 1000'in üzerinde genç futbolcumuz var."

Takımın antrenmanlarını, kamplarını devamlı takip ettiğini aktaran Tahiroğlu, "Biz Türk futboluna iyi futbol oynatmak istiyoruz, iyi futbolcular çıkartmak istiyoruz. Bu yolda yürürken de hedefe de yürüyelim diyoruz. Şu anda gidişat çok iyi. İnşallah daha da iyiye gideceğine inanıyorum. O veriler elimizde, o yönde ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alacağız." şeklinde konuştu.

Tahiroğlu, ligin 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Esenler Erokspor maçı için de "Esenler, son 2-3 haftadır iyi sonuçlar alıyor. Tabii her takımın ilk hedefi yenmektir, oraya da galibiyet parolasıyla gideceğiz." dedi.

Son olarak Tahiroğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tarihi galibiyetinden ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Bizim eski oyuncumuz Barış Alper Yılmaz, önceki maçta sakatlık geçirdiği için kadroda yoktu. Barış olsun, Kerem (Aktürkoğlu) olsun, Samet Akaydin olsun diğer çocuklar hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bu milli takım gelecek yıllarda dünyaya damgasını vuracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden Play-Off Hedefi - Son Dakika

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