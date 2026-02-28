Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı

28.02.2026 22:24
28.02.2026 22:24
Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif ile 2-2 berabere sona erdi.

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hüseyin'in pasında Diouf, topu filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada Oğuzhan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne, meşin yuvarlak ağlara yolladı. 1-1

28. dakikada sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Ezeh'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

29. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ortasında topu kontrol eden Cem, son çizgiye inip pasını Moreno'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 1-2

79. dakikada sağ kanattan Ali Dere'nin kullandığı köşe atışında Diouf'un kafayla arka direğe gönderdiği topu

Roshi, filelere gönderdi. 2-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Harun Reşit Güngör, Mehmet Ali Vardar

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hakan Bilgiç (Enes Yılmaz dk. 69), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut, Odise Roshi Francis Ezeh, Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Ali Akman, Wellington, Andre Sitoe, Eren Sami Poyraz, Mansur Acet, Ousmane Diaby, Süleyman Luş, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Oleksandr Syrota, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Matur (Hasan Ali Kaldırım dk. 41), Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Tarkan Serbest dk. 46), Daniel Moreno (Felix Afena-Gyan dk. 81), Zdravko Dimitrov (Emrah Başsan dk. 81), Diaa Sabi'a (Florent Hasani dk. 86), Mbaye Diagne

Yedekler: Abulsamed Damlu, Atakan Müjde, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Ayaz Arslan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Mame Diouf (dk. 8), Odise Roshi (dk. 79) (Ankara Keçiörengücü), Mbaye Diagne (dk. 17), Daniel Moreno (dk. 28) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Cem Üstündağ (Amed Sportif Faaliyetler), Francis Ezeh, Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Son Dakika Spor Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
SON DAKİKA: Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
