Kemaliye'de Nefes Kesici Wingsuit Atlayışı - Son Dakika
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Kemaliye'de Nefes Kesici Wingsuit Atlayışı

Kemaliye\'de Nefes Kesici Wingsuit Atlayışı
12.07.2025 12:42
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Cengiz Koçak, Kemaliye Festivali'nde 220 km/s hızla wingsuit atlayışı yaptı, izleyenleri büyüledi.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinde hızı saatte 220 kilometreyi aşan wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın atlayışı nefesleri kesti.

İlçede bu yıl Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 46'ncısı düzenlendi. Erzincan Valiliği, Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediye Başkanlığı ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından ortak düzenlenen şenlikte, base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın nefes kesen atlayışına sahne oldu. Kemaliye Gabani bölgesindeki etkinlikte Koçak, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, demir yol adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan 'Via Ferrata' parkurundan tırmandı. Yarasa atlayışı olarak bilinen wingsuit atlayışında nefeslerin tutulduğu anda gökyüzünde saatte 220 kilometreyi bulan hızıyla uçuşunu yapan Koçak, kayalıkların altında kurulan hedefin içerisinden geçti. Koçak, yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehrine başarılı iniş yaptı. Atlayışı izleyenler bu anı cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Şenlikler için İstanbul'dan geldiğini belirten Bedirhan Uygun, "İnanılmaz bir atlayış oldu. Nefeslerimizi tuttuk. Yanımızdan geçti. Fırat nehrine çok temiz bir atlayış yaptı. Çok güzeldi" dedi.

EĞİN KUŞU

Atlayışın ardından açıklama yapan Cengiz Koçak, " Türkiye'de wingsuit sporu genelde yarasa adam olarak biliniyor. Yarasa adam olarak da tanınıyorum. 2011 yılında uçaklardan atlayıştan sonra ilk base jump atlayışımı ben burada Karanlık Kanyonun içinde yaptım. O günden beri 14 yıldır her sene gelir giderim. Kemaliye'ye gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz. Dünyada şu ana kadar 56 ülke dolaştım. Çok yer gördüm ama bana deseler ki; bir ülkede, bir şehirde, bir ilçede nerede yaşarsın, nerede kalırsın. Nere en çok seni sahiplendi? Kemaliye. O yüzden burada yaptığım atlayışlardan dolayı bana Kemaliye'nin eski ismi olan 'Eğin Kuşu' ismi verildi. Bir Eğin Kuşu olarak burada olmaktan çok mutluyum. Bu sabah çok güzel bir atlayış oldu. Daha önce açtığımız bir atlayış noktası vardı. Atlayış noktasının adı Cennete Açılan Kapı. Eğin'inde anlamı cennet bahçesi demek. Tam böyle cennet bahçesine bakan Cennete Açılan Kapı'dan wingsuit ile atlayış yaparak yaklaşık 180-220 kilometre arası süratlere ulaşıp Kemaliye halkının üzerinden geçip paraşütümü açıp Fırat nehrinin serin sularına çok güzel bir iniş yaptım" diye konuştu.

NEFESİMİZİ KESTİ

Cengiz Koçak'ın atlayışının nefes kestiğini ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, "Cengiz hocamız wingsuit atlayışı yaptı ve nefeslerimizi kesti gerçekten. Şenlik, ultra maraton koşularımızla devam ediyor. Tarihin ve medeniyetin kesiştiği ilçemiz Kemaliye'de sporcularımızı, misafirlerimizi ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu etkinlikler hem sporu hem de kültürümüzü yaymak için yapılıyor. Bundan sonra da bisiklet yarışı ve konserlerimizle devam edecek. Tüm spor tutkunlarını ve spor severleri ilçemize kadim şehrimize davet ediyoruz" dedi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan da festivalin devam ettiğini belirterek, "Ülkemizde belki de tek rotasyonlardan birinden wingsuit atlayışı gerçekleştirildi. Cengiz hocamızın atlayışı gerçekten nefes kesici bir etkinlikti. Ardından yine sabah ultra maraton 21 kilometre ve 10 kilometre koşularına start verdik. 5 kilometre koşusu da vardı. Onu 2,5 kilometreye düşürdük. Katılım çok güzel. Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. Zaten festivalimizin sloganı da 'Kemaliye Seni Bekliyor'. Herkesi adrenalin dolu şenliğe bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Erzincan, Kemaliye, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemaliye'de Nefes Kesici Wingsuit Atlayışı - Son Dakika

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