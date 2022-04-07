Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı

07.04.2022 17:11

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuna ilişkin konuştu: "Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesi Habertürk'e açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunun cuma günü netleşeceğini belirtti.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE MAÇINI KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"

"Bu maça sadece bu açıdan bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona - Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız.

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"KEREM'İN DURUMU CUMA GÜNÜ NETLEŞİR"

Şu anda hala antrenmana çıkmadı. Oyuncular milli takımlara gitti. Uzun yolculuklar yaptı. Mesela Türk Milli Takımı her gün çift antrenman yaptı. Bazıları daha fazla antrenman yapar, bazıları daha az. Bazı takımlar topla çalışmaya önem verir, bazıları topsuz antrenmanlara. Mostafa Mohammed ve Feghouli de ülkelerinin milli takımlarından sakatlanarak döndü. Kerem, Karagümrük maçında rahatsızlığından dolayı oyundan çıktı. Karagümrük maçının devre arasında Cicaldau ve Taylan oyundan çıkmak istedi. 15 dakika daha oynamalarını istedim. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki de en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz."

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