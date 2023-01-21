Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

21.01.2023 22:50

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, resmi karşılaşmalardaki 12 maçtır kazanma serisini hak edecek bir performans sergilediklerini söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, resmi karşılaşmalardaki 12 maçtır kazanma serisini hak edecek bir performans sergilediklerini söyledi.

Kerem, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Nef Stadı'nda 2-1 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır kazandıklarını hatırlatan Kerem, "Ligde 9 maçlık galibiyet serisi var. Resmi maçlarda da 12 karşılaşma oldu. Güzel bir seri ve ivme yakaladık. Bunu hak eden takımımız var. Çok güzel arkadaşlık ilişkilerimiz var. Çok iyi ayaklara sahibiz, takımda ustalar var. Bütünleşince çok farklı bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Bugün de zor bir maç olacağının farkındaydık. Antalyaspor, ligdeki konumundan bağımsız sistemi olan bir takım. Bugün de iyi futbol oynadılar ama galip gelmesini bildik. İkinci yarı çok daha güzel bir futbol oynadık. Bunun neticesini 2-1'lik galibiyetle aldık." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, maç maç düşündüklerini aktararak, "Biz maç maç gidiyoruz. Bu da saha içinde bizi rahatlatıyor. Şu anda gelecek maçları değil sadece Giresunspor müsabakasını düşünüyoruz. Böyle olduğu zaman herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Öz güvenimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin puan durumundaki yeri ve eksik oyuncularının kendilerini rehavete sürüklemediğini anlatan Kerem, "Antalyaspor'un oyunculardan bağımsız sistem takımı olduğunu biliyorduk. Eksikleri olmasına rağmen bize zorluk çıkaracağının bilincindeydik. O motivasyonla sahaya çıktı. Sahada bir rehavet yoktu. Her maç skoru erkenden bulamıyorsunuz. Bu maç da öyleydi. İlk yarı bulamadık ama ikinci yarıda skoru almasını bildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarımızın coşkusuyla daha farklı oynuyoruz"

Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarının desteğiyle çok farklı bir performans sergilediklerini dile getirdi.

"Taraftarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor." diyen Kerem, "Onların desteğini ve sevgisini hissettiğimiz zaman daha farklı ve coşkulu oynuyoruz. Bu maç öncesinde 20 binin üzerinde kişi ceza aldı. Ancak tüm biletler tekrardan satıldı. Galatasaray taraftarıyla bütünleştiğimiz zaman onların coşkusuyla daha farklı oynuyoruz. Bugün onların gücüyle ikinci yarı daha iştahlı oynayarak galip geldik." şeklinde görüş belirtti.

"Takım olarak bütünleştik"

Galatasaraylı futbolcu, başarılarının arkadaşlıktan kaynaklandığını söyledi.

Yıldız oyuncular dahil herkesin takım için çalıştığını vurgulayan Kerem, "Takım olarak bütünleştik. Icardi, bir dünya yıldızı. Icardi veya Mertens beni veya altyapıdan gelen Baran'ı altyapıdan gelen bir genç olarak değil Galatasaray'ın futbolcusu olarak görüyor. En büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirini sahipleniyor, birbirinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Takım içindeki arkadaşlık oluştuğu zaman başarı da kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Kerem, Mauro Icardi'ye asist sözü verdiğini ve bunu tuttuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Icardi, 2 maçtır bana asist yapıyor. Bu maçta kendisine asist yapacağıma dair söz vermiştim. Asist yaparak üstümdeki yükü attım. Icardi, çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonluklar olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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