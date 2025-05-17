Kerim Duyar, Yüzmede Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Kerim Duyar, Yüzmede Dünya Şampiyonu

12 yaşındaki para yüzücü Kerim Duyar, olimpiyat hedefiyle yürekten çalışıyor. Başarılarının ardında azmi var.

17.05.2025 11:13
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Doktorunun tavsiyesiyle 4 yıl önce başladığı yüzmede dünya şampiyonluğuna ulaşan 12 yaşındaki para yüzücü Kerim Duyar, olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor.

Yozgat TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kerim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenörü Fatih Özdemir gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye'de katıldığı birçok yarışmada derece elde eden Kerim Duyar, ilk kez katıldığı uluslararası organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Milli sporcu Kerim Duyar, AA muhabirine, yüzmeye doktor tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Yüzmenin hayatında köklü değişimlere neden olduğunu anlatan Duyar, "En büyük hayalim Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek. Yüzmeye doktor tavsiyesiyle 4 yıl önce başladım ve çok seviyorum. Türkiye'de yapılan müsabakalara katıldım ve birçok şampiyonluk elde ettim. En son Sırbistan'ın Zlatibor kentinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları'nda altın madalya kazandım. Bundan sonraki hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

"Yüzme hem sağlık hem spor için güzel bir branş"

Yüzmenin sosyal hayatına da olumlu katkı sağladığını vurgulayan Duyar, şunları kaydetti:

"Yüzme hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Herkesin bana bakışı değişti. Yüzme sonrası kendimde yaşadığım birçok değişime ben de inanamadım. Ailem yüzme sporuyla ilgilenmem için çok teşvik etti. Her zaman benim arkamda durdukları için onlara çok teşekkür ederim. Herkese yüzmeyi öğrenmelerini ve sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Yüzme hem sağlık hem spor için güzel bir branş. Yüzmeyle sosyal çevrenizi artırabilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz."

Antrenör Özdemir: "Engelleri kulaçlarımızla aşıyoruz"

Antrenör Fatih Özdemir de sporcusunun elde ettiği başarının sadece bireysel değil, toplumsal açıdan da önemli olduğuna dikkati çekerek, sporun engelleri aşmada güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

Kerim'in azmi ve disiplinli çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Kerim çok çalışkan ve azimli bir sporcu. Dört yıldır birlikte çalışıyoruz. Haftada 3 gün okuldan sonra düzenli olarak antrenman yapıyor. Onun bu azmi ve gayreti bizlere güç veriyor. Sırbistan'da kazandığımız altın madalyadan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Kerim'le hedefimiz, daha çok çalışıp gayret ederek olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. Kerim'in bu başarısı umarım tüm engelli bireylere bir yol haritası olur ve onlar da bir gün bu sporlarla tanışır. Paralimpik sporcular olarak engelleri kulaçlarımızla aşıyoruz. Tüm engelli bireylerimizi yüzme havuzlarımıza bekliyoruz. Onlar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız."

Baba Duyar: "Evladımızla gurur duyuyoruz"

Başarılı sporcunun babası Ahmet Duyar ise oğullarının elde ettiği başarıdan onur duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 4 yıldır Kerim'le yüzme salonuna gelerek hem sağlık bulması hem de başarılı olması için çalıştıklarını anlatan Duyar, "Evladımızla gurur duyuyoruz. Bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırdı, altın madalya aldı. Bize çok onur ve gurur verici anlar yaşattı. Biz çocuğumuzu bir engelli olarak görmüyoruz. Bu engelleri aştık, darısı diğer engelli ailelerin başına gelir inşallah. Onlar da böyle sorunları aşarlar. İnşallah olimpiyatlara da katılmayı başararak orada altın madalya kazanır ve hem ülkemizi hem de bizleri gururlandırır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerim Duyar, Yüzmede Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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