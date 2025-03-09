Kerim Özay Türkiye Şampiyonu

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecenin ardından spor kariyerine 2023 yılında ara veren Eskişehir DSİ Bentspor Masa Tenisi Takımı'nın para sporcusu 25 yaşındaki Kerim Özay, bu sene katıldığı Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı.

Doğuşta iki eli olmayan Kerim, ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında masa tenisiyle tanıştı. Engeli nedeniyle taktığı özel aparatlar sayesinde masa tenisi oynayabilen Kerim, DSİ Bentspor formasıyla yurt içinde "minik", "yıldız" ve "genç" kategorilerine katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

Türkiye Paralimpik Milli Takımı'na seçilen Kerim Özay, ilk yurt dışı deneyimini 2013'te Almanya'da düzenlenen Açık Turnuva'da yaşadı. Daha sonra 2014 yılında Slovakya'daki Açık Turnuva'ya katılan Kerim, ilk uluslararası madalyasını Bulgaristan'da 2016'da gerçekleştirilen aynı isimli turnuvada elde ettiği ikincilikle kazandı.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim görürken Kerim Özay, Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin (EUSA) 2018 yılında Portekiz'de düzenlediği şampiyonaya katıldı. Bu şampiyonada derece alamayan Kerim, 2022'de Polonya'da düzenlenen EUSA turnuvasında Avrupa ikincisi oldu.

Daha sonra Kerim Özay, mesleki kariyerine odaklanmayı tercih etti. Salondan uzak kaldığı 2 yıl boyunca yatırım firmasında veri analisti olarak çalışan Özay, kulübünün ısrarı üzerine Ankara Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen 2025 Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Kerim Özay, 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuvada altın madalya kazandı. Kerim Özay, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı olmayı hedefliyor.

"Aparat aracılığıyla raketi elime takıp, oynuyorum"

Kerim Özay, AA muhabirine, ilk başladığında engelinden dolayı masa tenisinin kendisine imkansız gibi göründüğünü belirterek, ailesinin ve çevresinin kendisine destek verdiğini söyledi.

Masa tenisine başladığı 2008 yılında kulübünün yetiştirdiği Eskişehirli sporcu Neslihan Kavas'ın Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Paralimpik Oyunları'na katılmasından etkilendiğini anlatan Kerim, şöyle konuştu:

"Neslihan Kavas'ın başarısı beni motive etti. Bir aparat aracılığıyla raketi elime takıp, oynuyorum. Masa tenisinde bilek çok önemli olduğu için bazı dezavantajları var. Raketi pek efektif kullanamıyorum ancak bu açığımı da bacaklarımı hızlandırarak kapattım. Paralimpik sporcuların en avantajlı yanı kendini tanımak ve neyi yapamadığını ve bu açığı nasıl kapatacağını bilmek. Bileğimi kullanamadığım için masanın kısa toplarında ciddi sorun yaşıyordum. Bunu nasıl yapacağımı düşünürken daha farklı hareketlerle çözmeye çalıştım."

"Meditasyon gibi, kendimi rahatlatıyorum"

Kerim Özay, sporculuk kariyerinde hedeflediği tüm başarılara ulaştığını bildirdi.

Polonya'daki Avrupa Üniversite Sporları Birliği Şampiyonası'nın ardından spor kariyerini sonlandırdığını ifade eden Kerim, şunları kaydetti:

"Bu yıl tekrar Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Aslında kafamda masa tenisini sonlandırmıştım ama bu öyle bir spor ki sizi bırakmıyor. Bir de 25'li yaşlar bir sporcunun en iyi zamanlarıdır. Ben ise bu yaşlarda dünya şampiyonası hedeflemem zor olduğu için tercihimi kariyerden yana kullandım. Herhalde yine yaşın getirdiği bir deneyimle en iyi dönemlerimi geçirdiğimi fark ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Eskiden zor yendiğim insanları 3-0 gibi skorlarla yenerek şampiyon oldum. Masa tenisinden hiç kopmayacağım, oynamaya devam edeceğim çünkü topa vurmak benim için meditasyon gibi, kendimi rahatlatıyorum. En büyük hedefim Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı olmak. Kendimi buna hazırlıyorum."

Kerim Özay'ın masa tenisine başladığı 2008 yılından bu yana antrenörlüğünü yapan Ziya Öner ise sporcusunun yıllarca ciddi bir emek gösterdiğinin altını çizdi.

Sporcusunun milli formayı giydiğini anımsatan Öner, "Masa tenisinde 100'ün üstünde madalya kazandık. Bu şampiyonlukla birlikte 4 Türkiye şampiyonluğumuz oldu. Kerim'in mesleki ve akademik hayattaki yoğunluğundan dolayı eski tempomuzda olamasak da o kadar iyi çalışmışız ki hala Türkiye şampiyonluğu elde edebilecek seviyedeyiz. Birlikte Türk masa tenisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.