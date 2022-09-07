Mircea Lucescu: İyi bir maç oynamak için geldik - Son Dakika
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Mircea Lucescu: İyi bir maç oynamak için geldik

07.09.2022 19:17

"Kiev'den gelirken 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik""Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olacağını tahmin ediyorum"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, düzenlenen basın...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin önemli etki yapacağını söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, Fenerbahçe'nin oynadıkları maçtan sonra geçen sürede sistem değişikliğine gitmediğini belirtti.

Kadıköy'de geçen sefer oynadıkları maçın çok güzel bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Lucescu, "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Jesus'un oyun tarzında orta sahadan birini çekip 3'lü hat oluşturma var. Batshuayi ve Pedro gibi yeni oyuncular geldi. Bunlar maça önemli etki yapacaktır." diye konuştu.

Daha önce ifade ettiği 'Görevi bırakabilirim.' açıklamasını duygusal bir anda yaptığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu aralar zor zamanlar geçiyoruz. Kiev'den buraya 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. Futbolu seviyorum ve devam edeceğiz. İyi bir maç oynamak için geldik. Ukrayna'da negatif serimiz oldu ama yıllarca domine ettiğimiz bir lig. Oyuncular şehirden şehire giderken bile başlarına ne gelecek bilmiyor. Bizde iyi oyuncular var ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım kurduğunu dile getiren Lucescu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe bu dönemi iyi geçirdi. Şu an takımda tecrübeli oyuncular var. Ali Koç iyi takım kurdu ve çok iyi hoca getirdi. Türkiye'de de 1. olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız. Oynanmadan kimse 'Kazanacağız' diyemez. Fenerbahçe de sonuçta ilk maçını kazanmak için çok istekli olacak. Biz de kazanmak istiyoruz. Bu elime maçı değil, grup maçı. Biz de alabildiğimizi almaya çalışacağız."

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mircea Lucescu: İyi bir maç oynamak için geldik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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