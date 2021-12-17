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Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz - Son Dakika

Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz

17.12.2021 12:45
Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz

"Hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz""Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz""Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız""Yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve...

"Hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz"

"Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz"

"Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız""Yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak""İyi ki Fenerbahçe'deyim"

- Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılar kazanmak istediğini belirten Kim, büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı lacivertli taraftarlar ve Fenerbahçe'nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için konsantre bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Min-Jae, Beşiktaş derbisinde taraftarlarına galibiyet armağan ederek takımın zirve yarışını sürdüreceğini belirtti. Taraftarın en büyük güçleri olduğunu sözlerine ekleyen Güney Koreli stoper, "Bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak" dedi."HEM GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE HEM ŞİMDİ BU MAÇIN ÖNEMİNİ TÜM KULÜP OLARAK BİLİYORUZ""Derbi maçların ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim" diyen Min-Jae, "Fenerbahçe'ye transfer sürecimde hem kulüp hem de menajerim bu konuda beni bilgilendirmişti. Ayrıca hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz. Kendi mabedimizde, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın tutkusunu çok iyi biliyorum. Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum. Bu sezon ilk kez taraftarımızın önünde böyle büyük bir maç oynayacağız. Ben de çok heyecan duyuyorum. Üç puanı almak için takımıma elimden gelen katkıyı sunacağım. Taraftarımıza galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu."TARAFTARIMIZIN BİZE OLAN KOŞULSUZ SEVGİSİ, COŞKULU DESTEĞİ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"Güney Koreli futbolcu, sarı lacivertli taraftarların kendisini çok sevmesi ve kendisine olumlu mesajlar göndermesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz. Biz de futbolcular olarak buna en iyi şekilde karşılık vermeliyiz. Son maçta yaptığım hatalardan dolayı çok üzgünüm. Çok daha iyi performans ortaya koymak için konsantre bir şekilde çalışmaya ve takıma faydalı olmaya devam edeceğim. Ne taraftarımızın ne de Fenerbahçe'nin bana olan güvenini boşa çıkarabilirim. Onları çok seviyorum. Biz takım olarak hepimiz taraftarımızın desteği ile mutlu oluyoruz. Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmak beni çok mutlu ediyor.""BİZ FENERBAHÇE OLARAK HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKARIZ"Beşiktaş maçıyla ilgili görüşleri sorulan Min-Jae, "Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Bu maçta takımın maç konsantrasyonu ve odağı doruk noktasında olacak. Hepimiz hazırız ve maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki pazar akşamı taraftarlarımız stadımızdan mutlu bir şekilde ayrılacak" yanıtını verdi."YAPMAMIZ GEREKEN ODAĞIMIZI HİÇBİR ŞEKİLDE KAYBETMEMEK VE MAÇLARIMIZI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK"Sezonun daha yarısına bile gelinmediğini kaydeden Kim, "Önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı hiçbir şekilde kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Biz hedefine odaklanmış, dışarıda ne konuşulursa konuşulsun kazandığımızda mutlu olan kaybettiğimizde çok üzülen, sorumluluğunu bilen bir takımız. Demin de vurguladığım gibi taraftarımız bizim en büyük gücümüz, bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak" diye konuştu."İYİ Kİ FENERBAHÇE'DEYİM"

Kim Min-Jae son olarak kaybedilen son maça rağmen taraftarlardan gördüğü destekle ilgili olarak, "Deplasman, iç saha fark etmeksizin taraftarlarımız kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Gittiğimiz her şehirde onları görmek bize çok güzel şeyler hissettiriyor. Onların bana olan desteğine her zaman müteşekkirim. Bu desteğe karşı kendimi borçlu hissediyorum. Sezon boyu ortaya koyacağım performans ve takımıma galibiyetlerimizde sunacağım performansla bu borcu ödeyeceğim. Onlara minnettarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyim ve bu kulübü, takımımızı çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kim Min Jae: Beşiktaş maçında taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz - Son Dakika
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