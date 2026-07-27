Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı - Son Dakika
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Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı

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Geçtiğimiz günlerde kiracısı tarafından evden çıkarılan Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Michael Olise, yeni evine taşındı. Yıldız futbolcunun yeni satın aldığı lüks malikanenin değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise, son dönemde yaşadığı ev krizini görkemli bir hamleyle çözdü. Geçtiğimiz günlerde ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kirada oturduğu evden çıkarılan genç futbolcu, çareyi kendi lüks sarayını satın almakta buldu.

EV KRİZİNİ 12 MİLYON DEĞERİNDEKİ MALİKANEYLE ÇÖZDÜ

Alman basınındaki haberlere göre; Bavyera ekibine transfer olduğundan bu yana sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kiracı olarak kaldığı evden çıkarılmasının ardından uzun süreli bir yatırım yapma kararı aldı. Olise'nin Münih'in en prestijli bölgelerinden birinde malikane satın aldığı ve yeni lüks malikanenin değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

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Mimarisi ve özel donanımlarıyla dikkat çeken yeni malikanede; Özel kapalı yüzme havuzu ve SPA alanı, Son teknoloji spor salonu, Geniş bir garaj ve üst düzey güvenlik sistemlerinin yer aldığı aktarıldı. 

YILLIK MAAŞI 15 MİLYON EURO

Olise'nin Bayern Münih'ten yıllık net olarak 15 milyon Euro maaş aldığı, bu rakamın çeşitli sponsorluklarla yıllık 25 milyon Euro'yu bulduğu vurgulandı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Fransız, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    bende senelik 15 milyon Euro kazansam bende alırım ne var bunda habere bak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı - Son Dakika
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