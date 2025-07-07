Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.
10.30 Başpehlivan Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret edecek.
FUTBOL
- Takımların kampları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.
14.00 1. Lig 2025-26 sezonu fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.
GALATASARAY
09.15 - 17.30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
- İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Avusturya'da yaptığı yurt dışı hazırlık kampında hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BASKETBOL
- 18 Yaş Altı Kadınlar Eurobasket
16: 00 Türkiye U18- Çekya U18 (İspanya)
VOLEYBOL
- U19 Kadınlar Dünya Şampiyonası
22.15 ABD - Türkiye (Hırvatistan)
Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika
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