EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final gününde müsabakalar minik boyların güreşleri ile başladı.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde, bugün final günü güreşleri başladı. Sabah minik boylarda başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar dualı çayıra çıkacak. Saat 12.00'de kura çekiminin ardından başpehlivanlık güreşleri başlayacak. Başpehlivanlar; Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman çeyrek finalde karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Gününde Başladı - Son Dakika
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