Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu

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Edirne'de devam eden 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı finale kalarak adını son dörde yazdıran başpehlivanlar belli oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Ali Gürbüz Kocaeli'den katılan Hüseyin Gümüşalan'la, Yusuf Can Zeybek genç isim Mustafa Aslan'la, Mustafa Taş geçen yılın Başaltı birincisi Enes Doğan'la, Serhat Gökmen ise Hamza Özkaradaniz ile eşleşti.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan yarı finale yükseldi. Çeyrek final müsabakalarında, Kırkpınar'ın favori isimlerinden Ali Gürbüz elenerek, organizasyona veda etti.