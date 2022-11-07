Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı - Son Dakika
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Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı

07.11.2022 12:42

- Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı 1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta tat vermedi Bölgesel Amatör Lig 1969 Bilecik Spor Kulübü-Hendek Spor maçının 88. dakikasında direk kırmızı kart gören oyuncu hakemin fark etmemesi sonucunda 3 dakika oyunda kaldı.

- Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı

1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta tat vermedi

BİLECİK - Bölgesel Amatör Lig 1969 Bilecik Spor Kulübü-Hendek Spor maçının 88. dakikasında direk kırmızı kart gören oyuncu hakemin fark etmemesi sonucunda 3 dakika oyunda kaldı.

BAL 11. Grup 5'inci hafta müsabakasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'ndan oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Hendek Spor maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrasında hakem 1969 Bilecik Spor Kulübü oyuncusu Ahmet Can Yılmaz direk kırmızı kart gösterdi. Oyuncu kırmızı kart gördüğünü fark etmeden oyuna yaklaşık 3 dakika devam etti. Maçın orta hakemi oyuncuyu sahada fark edince ardından oyunu durdurdu. Yan ve 4. hakemi ile saha içinde görüşen orta hakem ardından futbolcuyu saha dışına göndererek, oyunu hava atışı ile başlattı. Bu olaylar sonrası müsabaka uzun süre dururken, ardından karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maç 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı kart gören oyuncu 3 dakika daha sahada top oynadı - Son Dakika
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