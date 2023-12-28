 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Okul Sporları Voleybol Müsabakalarında 2 Takım Türkiye Finali Hakkı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Okul Sporları Voleybol Müsabakalarında 2 Takım Türkiye Finali Hakkı Kazandı

Kırşehir'de düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında kızlar ve erkekler grubunda 2 takım Türkiye finali hakkı kazandı. Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda ter döken sporcular, 4 gün boyunca mücadele etti. Kırşehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, müsabakaların çok prestijli olduğunu belirtti. Kızlar A Grubu'nda Ankara Keçiören Okyanus Koleji, B Grubu'nda Ankara TVF Spor Lisesi, Erkekler A Grubu'nda Adana TOKİ Köprülü Lisesi ve B Grubu'nda ise Ankara TVF Spor Lisesi Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Kırşehir\'de Okul Sporları Voleybol Müsabakalarında 2 Takım Türkiye Finali Hakkı Kazandı
28.12.2023 - 14:59,
Abone Ol

Kırşehir'de düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında kızlar ve erkekler grubunda 2 takım Türkiye finali hakkı kazandı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol müsabakalarında 4 gün boyunca ter döken sporcular, bugün Türkiye finali heyecanı yaşadı. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kırşehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Kırşehir'de 4 gün boyunca gençler okul sporları yarı final maçları yaptı. Çok prestijli müsabakalar yaşandı. 2'şer takım final hakkı kazandı. Ülkemizde voleybol, seyir zevki de sunuyor" dedi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele vermek istediğini aktaran sporcu İrem Yavuz, "Turnuva boyunca takım çalışması yaptık. Amacım Sultanlar Ligi'nde ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

Kırşehir'de yapılan müsabakalarda Kızlar A Grubu'nda Ankara Keçiören Okyanus Koleji, B Gurubu'nda Ankara TVF Spor Lisesi, Erkekler A Gurubu'nda Adana TOKİ Köprülü Lisesi, B Gurubu'nda ise Ankara TVF Spor Lisesi Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

voleybol, Kırşehir, Türkiye, Spor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir'de Okul Sporları Voleybol Müsabakalarında 2 Takım Türkiye Finali Hakkı Kazandı - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Okul Sporları Voleybol Müsabakalarında 2 Takım Türkiye Finali Hakkı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement