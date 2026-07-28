Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nün amigosu Halil Kurt, Ahi Stadı'nda taraftarlarla birlikte dua ederek, "Yediğimiz goller ofsayt olsun" dedi.

Yeni sezon öncesinde Ahi Stadı'nda bir grup taraftarla bir araya gelen Halil Kurt, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için dua etti. 

BURSASPOR'DAN 16 ADET KOMBİNE DESTEĞİ

Kurt, Kırşehir Futbol Kulübü'nün hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, tüm şehirden kulübe sahip çıkılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst lige yükselen Bursaspor taraftar gruplarına da çağrıda bulunan Kurt'un talebine destek geldi. Bursaspor Amigosu Selim Kurtulan'ın, Kırşehir Futbol Kulübü'ne katkı sağlamak amacıyla 16 adet kombine bilet desteği vereceği bildirildi. 

Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

''YEDİĞİMİZ GOLLER OFSAYT OLSUN''

Dua eden amigo Halil Kurt, "Allah'ım, ne olursun takımımızı 2. Lig'e çıkmayı nasip et. Bizlere de Bursaspor taraftarının yaşadığı şampiyonluk sevincini ve coşkusunu yaşat. Takımımızın attığı goller geçerli, yediği goller ise ofsayt olsun. Taraftarımız da kombinesini alarak takımına sahip çıksın" dedi.

Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

''DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Bursaspor Amigosu Selim Kutulan ise Kırşehir FK'ya başarı dileklerini ileterek, "Hedefiniz şampiyonluk olsun. Kırşehir FK bizim kardeş takımımız. Biz de her zaman desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehirspor, Halil Kurt, Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı
THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Seda Sayan’dan çok konuşulacak “Haluk Levent“ açıklaması Seda Sayan'dan çok konuşulacak "Haluk Levent" açıklaması
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo’dan Netanyahu’ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:55
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 16:26:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.