Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı - Son Dakika
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Spor

Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı

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Madrid'de korkunç boğa güreşi kazası: 27 yaşındaki Perulu matador Andrés Roca Rey, boğa tarafından ağır yaralandı. Boynuzlanıp havaya fırlatılan Rey'in kalçası ve bacağı ciddi hasar gördü. 2016'da da benzer kaza geçiren Rey'in durumu, boğa güreşinin riskleri ve etik yönü hakkındaki tartışmaları alevlendirdi. Rey'in durumu stabil, ancak uzun bir iyileşme bekleniyor. Bu olay, hem matadorun kariyerini hem de İspanya'daki boğa güreşi geleneğinin geleceğini etkileyebilir.

07.10.2024 11:02  Güncelleme: 11:15
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Madrid'deki ilk performansında, 27 yaşındaki Perulu matador Andrés Roca Rey, beklenmedik bir şekilde boğa tarafından vahşice yaralandı. Bu olay, onu "dünyanın en kötü matadoru" olarak anılmasına neden oldu.

Korkunç anlar kameralara yansıdı: Roca Rey, boğanın boynuzuyla delinip havaya fırlatıldı. Kuma düştükten sonra, kendini korumaya çalışırken boğa tekrar saldırdı. Seyirciler ve diğer matadorlar, öfkeli hayvanı uzaklaştırmak için hızla müdahale etti.

Roca Rey, kalçasından ve bacağından ciddi şekilde yaralandı. Hemen arenada bulunan tıp merkezine kaldırıldı ve ameliyata alındı. Doktorlar, yaraların kasları ve sinirleri etkilediğini belirtti.

Bu, Roca Rey'in kariyerindeki ilk kaza değil. 2016'da da benzer bir olay yaşamış ve o yıl içinde dört kez boğa tarafından yaralanmıştı. Bu tekrarlanan kazalar, onun mesleğini sorgulamasına neden olmuştu.

Boğa güreşi, tehlikeli ve tartışmalı bir gelenek olarak bilinir. Bu son olay, sporun riskleri ve etik yönleri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hayvan hakları savunucuları, bu tür olayları boğa güreşinin yasaklanması için bir neden olarak gösteriyor.

Roca Rey'in durumu stabil olarak bildirildi, ancak uzun bir iyileşme süreci bekleniyor. Bu olay, hem matadorun kariyeri hem de İspanya'daki boğa güreşi geleneğinin geleceği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı
Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı
Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı
Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı
Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı

İspanya, Madrid, Dünya, Yaşam, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızgın boğa, sırtından boynuzladığı genç matadoru ağır yaraladı - Son Dakika

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