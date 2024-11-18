Kızlar Sahada İstanbul Kupası tanıtım toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Kızlar Sahada İstanbul Kupası tanıtım toplantısı gerçekleşti

Kızlar Sahada İstanbul Kupası tanıtım toplantısı gerçekleşti

2013 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek kadın futbol turnuvası Kızlar Sahada İstanbul Kupası'nın tanıtımı yapıldı.

18.11.2024 17:19  Güncelleme: 17:25
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2013 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek kadın futbol turnuvası Kızlar Sahada İstanbul Kupası'nın tanıtımı yapıldı. Kızlar Sahada İstanbul Kupası 23-24 Kasım tarihlerinde 10'uncu kez düzenlenecek. Kupa öncesi düzenlenen basın toplantısına Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve Türkiye'nin FIFA Kokartlı ilk kadın hakemi Prof. Dr. Lale Orta ve davetliler katılım gösterdi.

KİRAZ ÖCAL: BİRİNCİ HEDEFİMİZ HİÇ FUTBOL OYNAMAMIŞ KADINLARI SAHAYA ÇIKARMAK

Kızlar Sahada projesinden bahseden Kiraz Öcal, "Tam 11 yıldır sahadayız ve etki yaratmak için çalışıyoruz. Bu etkinin en kıymetli şekilde değer görmesi ve daha fazla insana sesimizi duyurmamız çok önemli. Kızlar Sahada 2013 yılında kuruldu. Kıç çocuklarının güçlenmesini amaçlıyoruz. Ağırlıklı olarak kız çocukları olmak üzere her yaştan kadını güçlendiriyoruz. 'Sen kız çocuğusun, futboldan anlamazsın.' cümlesi futbolla da kısıtlı değil. 'Mühendis olamazsın, çalışamazsın, pilot olamazsın.' gibi o kadar farklı şekilde engelleniyor ki, biz de futbolda var olursa, sosyal hayatta ve eğitimde de var olarak olması gereken yerlerde yer almaları için çalışıyoruz. Bu projede görüldüğü gibi var sayılan önyargıları çocuklar yerle bir ettiler. Projelerimiz Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefiyle örtüşüyor. Geçtiğimiz 11 yılda 17 kulüple iş birliği yaptık. 2000'den fazla çocuk futbol okulları eğitim programlarına katıldı. Bu okullarda kadın antrenör istihdam ettik. Lale Orta hocamız da bizim rol modelimiz. Yıllar önce bu adımı attı ama yıllar sonra bile hala bebek adımlarının atıldığı seviyedeyiz. Futbolun içinde kadın antrenörlerin yer almasını çok önemsiyoruz. Artık onları profesyonel olarak sahada görmek istiyoruz. 7 bin kadın turnuvada sahaya çıktı. Birçoğu daha önce sahaya çıkmamış isimler. 400 kadın futbolcu, kişisel gelişim, mesleki gelişim kariyer programlarına dahil oldular. Bu vesileyle 74 ile ulaştık. Çocuklarla sahada 100 bin birim saati aştık. Türkiye'nin 7 bölgesinde 15 kadın futbol kulübüyle çalıştık. İlk takımım projesiyle okullar üzerinden daha fazla çocuğa ulaşacağız. Şu anda Şanlıurfa'da bir halı saha projemiz var. UEFA iş birliğiyle sahayı biz yaptırdık. Kız çocuklarına odaklı projemize devam ediyoruz. İstanbul Kupası'nda cinsiyetçi sisteme gol atmak istiyoruz. 2013 yılında başladık, pandemide 2 sene düzenleyemediğimiz kupanın 10.'sunu yapıyoruz. Hali hazırda bir takımda oynayan kadınları sahaya çıkarmak yerine, kurumları sahaya çıkarıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın önemli kurumlarındaki eğitimli kadınlar, futbol söz konusu olduğunda 'Ben anlamam ki, yapamam ki' demeye devam ediyor. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Dünyanın en sevilen sporu olan futbolla ne kadar güçleneceklerini biliyoruz. Birinci hedefimiz hiç futbol oynamamış kadınları sahaya çıkarmak. Bu projenin bilet gelirlerini her sene sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyoruz" dedi.

Kısa ve orta vadede hedeflerden bahseden Kiraz Öcal, "2013 yılında başladık. 2018 yılı bizim için kırılma anı diyebilirim. O zamana kadar gönüllü sürdürdüğümüz faaliyetleri, tam zamanlı başladığımız bir döneme geçirerek tam zamanlı yaptık. Mutfak hazır, olgunlaştı. Türkiye ve dünyada sosyal etki raporlarını ilk kez biz çıkardık. Bunun gibi pek çok çalışmayı yaptık ve artık elimizde tüm reçeteler var. Kız çocukları nasıl güçlenir biliyoruz. Bundan sonra bunu hem yurt içinde hem yurt dışında çoğaltmak için çalışacağız. Bu ülkede milyonlarca kız çocuğu var. Bundan sonra belki federasyon olur, belki bakanlık olur, okullarda tam olarak yayılım hamleleri olabilir. Bu modelleri yurt dışında da hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

LALE ORTA: KADIN FUTBOLU DENİLİNCE KALBİM PIR PIR EDİYOR"

Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve Türkiye'nin FIFA Kokartlı ilk kadın hakemi Prof. Dr. Lale Orta ise şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine güzel bir organizasyona beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kadın futbolu denilince kalbim pırpır ediyor. Yıllar önce 'Kadınlar futbol oynar mı?' denilen noktadan 'Kızlar sahada' dediğimiz bir projeye gelmemiz çok önemli. Kadınlara, genç kızlarımıza, çocuklarımıza, kadın futbolunun geleceğine önemli katkı sunuyorlar. Güzel bir turnuva olacaktır. Kadın futbolu dünyada çok farklı bir yerde. Türkiye'den çok daha farklı oynanıyor. İspanya'da bir derbi maçta 90 bini aşkın taraftar olabiliyor. Türkiye'de topluma çok daha yaygınlaştığı zaman beklenen etki oluşacaktır. Türkiye'de kadın futbolunun hızı belli dönemlerde kesildi. Kesilmeseydi biz de birçok ülkeyle yarışabilecek durumda olabilirdik. İngiltere'de 1921 yılına kadar 100'ün üzerinde kadın takımı varken bir doktor 'Futbol, kadınlar için uygun değildir.' demiş. Bunun ardından 1969 yılına kadar kadın futbolu oynanmamış. 1969 yılında yeniden yapılanmaya başlanmış. Erkeklerde 1930 yılında Dünya Kupası düzenlenirken, kadınlarda 1991 yılında düzenlendi. Türkiye'de kadınlar arasında ilk turnuva 1984 yılında 3 takım arasında oynandı. Çok fazla mücadele ettik ama 'Futbol, erkek oyunudur.' söylemini değiştiremedik. Erkeklere ait bir spor olarak algılandı ve uzantıları bugüne kadar geldi. Bu tabuyu yıkabilmek için bu tür projeler çok önemli. 1984 yılında kadınlar ligi kurulsun diye çalışmalara başladık. İlk turnuvayı Pendik'te yaptık, 5 bin kişi izledi. Ama Türkiye'de kadınlar ligi 1994 yılında kuruldu. Birkaç sene sonra kadınlar ligi kapatıldı. Sonra tekrar yapılandı ve bugüne doğru geldi. Günümüzde Kadın Milli Takımı çok önemli bir başarı sergiledi. B Ligi'ne yükselmesi çok önemliydi. Emek verilirse, destek verilirse, liglerimiz güçlenirse, 10 yıllık periyotta çok daha farklı yere gelecektir. Bu proje, kadın futboluna herkesin ulaşabilmesi adına çok önemli. Amacının gol atmak olduğu, gol yememek olduğu bir oyunun keyfine varacaklar. Futbol asla erkeklere bırakılacak bir spor olamaz çünkü çok keyifli. Önemli olan bir sporu cinsiyeti olmadan yapmak. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir projesi var. Dünyanın gerisinde kalamazsınız. Oradaki etkileşim mutlaka kendi ülkenizi de etkileyecektir. FIFA'nın projesi var. En düşük lisanslı kadın sporcuya branşlardan birisi. Ama yapılacak projelerle çok büyüyeceğini düşünüyorum. Voleybolda görünür bir başarı var. Kızlar artık kendileri voleybol oynamak istiyor. Çok başarılı bir federasyon başkanı var. Orada yaşanan başarı futbolda da yaşanabilir. Yıllarca ben İngiltere'nin, Fransa'nın kadın futbol maçlarını yönettim. Çok güçlü durumdalar şu anda ama güçsüz oldukları dönemi de hatırlıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kızlar Sahada İstanbul Kupası tanıtım toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

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