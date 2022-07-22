Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

22.07.2022 15:30
Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk, Hasan Gemici ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonlarında gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerdeki kulüplerden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen final müsabakaları sonucunda kadınlarda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Pamukkale Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi.

Erkeklerde ise Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü 4. Lig'e çıktı.

Düzenlenen törende üst lige çıkan takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, başkan vekili Mustafa Kandemir, yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve protokol üyelerince verildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Gemici, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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