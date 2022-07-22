Düzenlenen törende üst lige çıkan takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım , başkan vekili Mustafa Kandemir , yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Gemici, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.