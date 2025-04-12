Kocaeli\'de Türkiye Boccia Şampiyonası Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda 133 özel sporcu gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Kocaeli'de dereceye giren 5 sporcudan 3'ü milli takıma girme hakkı kazandı.

Sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi. 26 kulüpten 41 kadın ve 92 erkek bedensel engelli sporcunun katıldığı şampiyona kadın-erkek, çiftler ve takımlar olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirildi. 6 gün süren şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel sporcular gösterdikleri üstün performansla adeta göz doldurdu.

Şampiyonaya Kocaeli'yi temsilen katılan özel sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. Havva Alyurt, Mahmut Ünal ve Gözde Zengi kendi kategorilerinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ayşe Gençbay gümüş, Bilal Eser ise bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada birinci olan sporcular milli takıma girme hakkını elde etti. - KOCAELİ