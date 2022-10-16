Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın son yarışında 24 sporcu mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

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