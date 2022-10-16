Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı

16.10.2022 18:36
Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli spor haberine göre 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın son yarışında 24 sporcu mücadele etti.

Birincilik kupasını Çağlar Küçükdumlu'nun kaldırdığı yarışlarda, Doğuşcan Dursun ikinci, Fahim Reza Keykhosravi üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

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