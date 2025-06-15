Kocaelispor, Altınordu\'nun İki Genç Yıldızına Talip!

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen iki genç milli futbolcuya Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor'un talip olduğu iddia edildi. Kocaelispor taraftarları sosyal medyada yer alan paylaşımlarda yeşil-siyahlıların yeni sezon öncesi Altınordulu kaleci Serhat Öztaşdelen ve orta saha oyuncusu Sami Satılmış ile ciddi şekilde ilgilendiğini ileri sürdü.

İzmir temsilcisinin U20 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Serhat için 500 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği bildirildi. Son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapan 20 yaşındaki Sami'nin ise Kocaelispor'la birlikte başka Süper Lig kulüplerinin de transfer listesinde yer aldığı kaydedildi. Kocaeli ekibinin Altınordu ile pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi.