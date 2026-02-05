Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki - Son Dakika
Spor

05.02.2026 21:30
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim beklentisi içinde olduklarını belirtti. Kazak, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istediklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim beklentisi içinde olduklarını söyledi.

KOCAELİSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, karşılaşmayla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olduklarını dile getirdi. Kazak, "Türk futbolunun iyiliği, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz. Kocaelispor olarak talebimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'

Kazak, bir gazetecinin tribünden düşen bir taraftarın yaralandığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu: "Yeni haberim oldu, acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Her şey geride kalıyor böyle bir şey olunca. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah."

