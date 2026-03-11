Kocaelispor Önemli Maç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Kocaelispor Önemli Maç İçin Hazırlanıyor

Kocaelispor Önemli Maç İçin Hazırlanıyor
11.03.2026 19:09
Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde oynayacağız, bu avantajı kullanmak istiyoruz. 15 gündür de yokuz, taraftarlarımız bizimle beraber olmak istiyor, farkındayız. Dolayısıyla da bizim için çok önemli bir maç olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf da biz oluruz" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Petkovic, Jovanovic ile ağrısı olan Can Keleş ve Haidara katılmadı. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ikas Eyüpspor galibiyeti nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Takımdaki sakatlıklar; Muharrem Cinan bugün dönecek. Can Keleş bizimle yarın devam edecek. Bruno Petkovic ve Jovanovic aramızda olmayacak. Haidara'nın sıkıntılı bir durumu var, ona da bakacağız. Susoho henüz daha tam dönemedi. Esasında eksiklerimiz var ama yarın itibarıyla daha netlik kazanacak. Konya güçlü bir takım. Hocaları yeni, önemli oyuncular aldılar. Devre arası takviye yaptılar. Her ne kadar oynadıkları oyunları skora çeviremeseler de iyi oyunlar oynadılar. Bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahipler. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde oynayacağız, bu avantajı kullanmak istiyoruz. 15 gündür de yokuz, taraftarlarımız bizimle beraber olmak istiyor, farkındayız. Dolayısıyla da bizim için çok önemli bir maç olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf da biz oluruz" dedi.

SERDAR DURSUN: MENTAL BİR OYUNDU KAZANAN BEN OLDUM

İkas Eyüpspor maçında kullandığı penaltıyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, "Rakip kaleciyi izliyorum, o da beni izliyor. Sağıma mı atıyor, soluma mı atıyor diye bakıyor. O anda kaleciyi biraz irrite etmeye çalıştım, köşeyi gösterdim. Bence o anda biraz aklı karıştı. Topa geç yöneldi. Böyle mental oyunlar futbolda önemli. Tecrübeli oyuncu sayılıyoruz. Eyüpspor'un kalecisi de genç bir kaleci. Hatta geçen hafta penaltı da tutmuştu. Mental bir oyundu kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

'HAYALİM YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OLMAK'

A Milli Takım hedefleri hakkında konuşan Serdar Dursun, "Vincenzo Montella daha önce kendi takımında oynayan ve hazır olan oyuncuları seçeceğini ifade etti. Bu sezon 5 gol, 1 asistle oynuyorum. 11 maç ilk 11 başladım ve son haftalarda sürekli ilk 11'de sahadayım. Şu an fitim ve hazırım. Milli takımda pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haftaya kadrolar açıklanacak, ben de bunun için çalışıyorum. İnşallah kendimi orada görürüm. İster 1 dakika ister ilk 11 olsun, önemli maçlarda tecrübeli oyunculara ihtiyaç olur. Hayalim yeniden milli takımda olmak ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

'GALATASARAY MAÇINI KAZANARAK ÇIKIŞ YAPTILAR'

TÜMOSAN Konyaspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dursun, sözlerini şöyle noktaladı: "Zor bir maç olacak. Konya sezona iyi başlamıştı ancak sonrasında düşüş yaşadılar ve teknik direktör değişiklikleri oldu. Şu an İlhan Hoca orada. Galatasaray maçını kazanarak çıkış yaptılar. Bizim için önemli bir maç olacak. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bambaşka bir Kocaelispor oluyor. Daha ofansif oynuyoruz ve daha çok ceza sahasına giriyoruz. Cumartesi günü iyi bir oyunla, topa hakim olarak taraftarımızla birlikte 3 puanı almak istiyoruz."

Kaynak: DHA

