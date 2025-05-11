Kocaelispor\'un şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını! Taraftarlar doyasıya eğlendi

Trendyol 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayan ancak 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti.

BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor kupa töreninin ardından kutlamalar ünlü isimlerin konserleriyle devam etti. Sanatçıların mini konserlerinde tüm şarkılara eşlik eden binlerce Kocaelispor taraftarı 16 yıl aradan sonra gelen Süper Lig'i büyük coşkuyla kutladı.

DEMET AKALIN VE MADRİGAL COŞTURDU

Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından İzmit Yıldız Entegre Stadyumu'nda kupa töreninin ardından sahneye ilk önce ünlü isim Demet Akalın çıktı. Aslen Gölcüklü olan Akalın, sevilen şarkılarını yeşil-siyah'a gönül verenler için söyledi. Demet Akalın'ın hareketli şarkılarına Kocaelispor'un golcüsü Oğulcan Çağlayan da dans ederek eşlik etti. Işık ve görsel şovların yer aldığı konserde Akalın sahneyi Madrigal'e bıraktı. Sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendiren ünlü müzik grubu alkışlar içinde platformdan ayrıldı.

'TİRYAKİNİM' BAŞLAYINCA HAVAİ FİŞEK ŞOVU

Taraftarın heyecanla beklediği isim 'Tiryakinim' diyerek sahaya çıktığında ise ışık şovun yanına havai fişek gösterisi eklendi. Dumanlar arasında ilk şarkısını seslendiren Bayhan, sezon boyunca taraftarın her maç öncesinde söylediği şarkıyı bu kez binlerce kişiyle birlikte söyledi. Aynı şarkıyı iki kez seslendiren ünlü isim ardından tribünlere üçlü çektirdi. Bayhan sahneyi ünlü grup Manga'nın solisti Ferman Akgül'e bıraktı. Sözlerini Kocaelispor'a da uyarlayarak seslendirdiği 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısıyla Ferman Akgül de taraftarın şampiyonluk mutluluğuna ortak oldu.