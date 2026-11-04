Kojo Oppong'dan büyük fedakarlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kojo Oppong'dan büyük fedakarlık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kojo Oppong\'dan büyük fedakarlık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kojo Oppong\'dan büyük fedakarlık
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, ağrılarına rağmen takımını Liverpool maçında yalnız bırakmak istemiyor. Genç stoper, maç öncesinde bir kez daha denenecek. Ağrı hissetmemesi halinde ilk 11’de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool mücadelesi öncesinde takımını yalnız bırakmamak adına harekete geçti. 

TAKIMINI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yaşadığı sakatlık sonrasında ağrıları devam eden genç stoper, bu dev karşılaşmada sahada yer alabilmek için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Teknik ekiple görüşerek kritik 90 dakikada takımdaki yerini almak istediğini belirten Oppong’un son durumu, maç saatine kısa bir süre kala netlik kazanacak.

Kojo Oppong'dan büyük fedakarlık

MAÇ SAATİNDE SON KEZ DENENECEK

Sağlık heyeti tarafından son bir kontrolden geçecek olan 22 yaşındaki stoper, ısınma esnasında ağrı hissetmemesi halinde karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak.

Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktıEmre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözlerLiverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladıLiverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltıFenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolFutbolAğrıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Komünistlerin karargahı lüks otel oldu Gecelik fiyatı dudak uçuklatır Komünistlerin karargahı lüks otel oldu! Gecelik fiyatı dudak uçuklatır
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:35
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:06:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Kojo Oppong'dan büyük fedakarlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android