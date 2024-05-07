Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi

Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi\'ne yükseldi

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ederek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi. Play-off yarı finalinde Nazilli Belediyespor'u mağlup eden Konya Büyükşehir Belediyespor, finale çıkmaya hak kazandı.

07.05.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediye spor, mutlu sona ulaşarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi.

Play-off yarı finalinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle çıktığı ilk karşılaşmayı 76-59 kazanmış, ikinci maçında rakibine 68-62'lik skorla mağlup olmuştu. Serinin son maçında ise taraflar Konya'da karşılaştı. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan serinin üçüncü ve son maçı nefesleri kesti. Tribünlerin tamamının dolduğu salonda uzatmaya giden mücadelede taraftar desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, maçı 69-63, seriyi de 2-1 kazanarak finale çıkmaya ve Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

Başkan Altay, takımı tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basketbolda bir üst lige yükselme başarısı gösteren basketbol takımını ve teknik ekibi tebrik ederek, "Konya'mızın spor şehri kimliğine yakışır bir zafer oldu. Tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Türkiye Basketbol Ligi'nde takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi 2023-2024 sezonunda play-off finalinde Ayosspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol, Türkiye, Nazilli, Konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement