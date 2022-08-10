İslami Dayanışma Oyunları'na ADÜ damga vurdu - Son Dakika
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İslami Dayanışma Oyunları'na ADÜ damga vurdu

10.08.2022 10:16
İslami Dayanışma Oyunları'na ADÜ damga vurdu

Konya'da 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla bu yıl beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları 2022'de, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri elde ettikleri başarılar ile oyunlara ilk günden damgasını vurdu.

Konya'da 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla bu yıl beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları 2022'de, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri elde ettikleri başarılar ile oyunlara ilk günden damgasını vurdu.

Konya Olimpiyat Parkı'nda gerçekleşen müsabakalarda, Gülle Atma Kategorisinde Erkeklerde Alperen Karahan, 20.46'lık derecesiyle şampiyon olurken; oyunlar rekorunun da sahibi oldu. Kadınlar Gülle Atma Kategorisinde Emel Dereli 17.25 derecesi ile altın madalya kazanırken; ADÜ mezunu öğrenci Buse Arıkazan, sırıkla atlama kategorisinde kadınlarda 4.00 metrelik derecesiyle altın madalya almaya hak kazandı.

ADÜ öğrencilerinin sergilediği performans ve elde ettikleri başarıların ADÜ'ye gurur yaşattığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bayrağımızın göndere çekilmesi bizim için çok büyük bir gurur. 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ve açılış seramonisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu Başkanı Abdülaziz bin Türki el Faysal el-Suud'un katılacağı oyunlar ülkeler arasındaki dostluğun pekişmesi ve islam ülkelerinin bir arada olması bakımından çok kıymetli. Konya çok önemli ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Şampiyonların okulu yarışmalardaki başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Katıldıkları her yarışmada Üniversitemizi ve Aydın'ı en iyi şekilde temsil ediyor ve tanıtıyorlar. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor evlatlarımla gurur duyuyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İslami Dayanışma Oyunları'na ADÜ damga vurdu - Son Dakika

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