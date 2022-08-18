5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin

18.08.2022 21:16
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer aldı.

Açılış töreni 9 Ağustos'ta yapılan ancak 5 Ağustos'tan itibaren müsabakaların yapıldığı organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, milli sporcuların başarısıyla damga vurdu.

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı.

Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin - Son Dakika

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