Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında açılışı yapılan veledromda konuştu.

Kaynak: AA

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