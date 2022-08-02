Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka"

02.08.2022 16:54
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka"

Konya Olimpik Veledromu Pistte bisiklet süren sporcular Antrenman yapan sporcular Projeyi anlatan sinevizyon gösterimi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın konuşması...

Konya Olimpik Veledromu

Pistte bisiklet süren sporcular

Antrenman yapan sporcular

Projeyi anlatan sinevizyon gösterimi

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın konuşması

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında açılışı yapılan veledromda konuştu.

YORUMLAR
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Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Selman Özboyacı, Emin Müftüoğlu, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka" - Son Dakika
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