Konyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Konyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Konyaspor, Adana Demirspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 14. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'a 1-0 yenildi. Konyaspor'un tek golü 78. dakikada Jevtovic'ten geldi.

30.11.2024 18:12  Güncelleme: 18:16
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STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş- Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Ozan Demirbağ), Maestro, Yusuf Sarı, İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi (Dk. 69 Aimbetov)

KONYASPOR: Slowik- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Muhammet Tunahan Tasçı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 84 Kramer)

GOL: Dk. 78 Jevtovic (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Semih Güler (Adana Demirspor), Boranijasevic, Aleksic, Slowik (Konyaspor)

Süper Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup şutunu çekti, top kaleci Slowik'te kaldı.

20'nci dakikada orta sahada kazandığı kontratağa kalkan Konyaspor'da Jevtovic, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vedat, iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor'da Pedrinho'nun ortasında penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Köşe atışında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

88'inci dakikada Konyaspor'un sol kanattan atağında Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Slowik topu kurtardı.

Karşılaşma sonunda Konyaspor, 1-0 galip geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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