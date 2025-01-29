Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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KONYASPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında, Bodrum FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "En iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlık yapıyoruz. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan bir maç. Her koşulda, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç" dedi.

Konyaspor, 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, "Maça baktığımızda kısaca Bodrum takımı da aslında son haftalarda belki bizim gibi oynadığı oyunun karşılığını alamayan bir takım. Dolayısıyla bir alt sıramızda yer alan Bodrum maçı evimizde bizim için hayati önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. En iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlık yapıyoruz. Bu maçta özellikle seyircimizin ciddi desteğiyle beraber hem iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam etmek istediğimiz bir maç. Dediğim gibi son haftalardaki oyunun anlamında genel olarak bir memnuniyetsizliğim yok. Aslında memnuniyetim de var ama bir türlü bunun sonuca yansıtamadık. Ümit ederim bu maçla beraber puan anlamında bir çıkış yakalayacağımız bir maç olur. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan aması, fakatı olmayan bir maç. Her koşulda, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu dediğim gibi oynayıp bu sahadan iyi sonucu alırız. İç sahada seyircimizin desteği benim özellikle bu maç için özel ricam. Daha önceki maçlarda da çok iyi dile getirmedim ama bu maç gerçekten ihtiyacımız var. Bütün seyircilerimizin, bütün Konyaspor sevdalılarının bütün gençlerin, hanımların herkesin bu maça gelip çocukları desteklemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Konyaspor forması giyen Melih İbrahimoğlu, "Bodrum maçı için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Hocamız olsun, takım arkadaşlarımız olsun en iyi şekilde maç için çalışıyoruz. Artı galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum. 2-3 haftadır da iyi mücadele edip iyi futbol oynuyoruz. Ancak sonuçlar gelmeyince herkes mutsuz oluyor. Bence bir galibiyet şehir adına, taraftar ve takım adına da güzel gelecektir. Konyaspor büyük bir takım. Konyaspor'un ligdeki yeri burası değil. Bodrum maçıyla başlayarak maçları kazanarak alacağımız puanlarla Konyaspor'u hak ettiği üst sıralara çıkarmak istiyoruz. O yüzden bu cuma günüyle birlikte ligde üst sıralara doğru adım atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.