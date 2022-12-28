Alanyaspor ve İstanbulspor konuklarını eli boş gönderdi

Alanyaspor, sahasında Kayserispor'la mücadele etti. Oldukça etkileyici bir oyun sergileyen Akdeniz temsilcisi ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrıldı. Puanını 21 yapan Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan, Yusuf Özdemir ve Efecan Karaca kaydetti. İstanbul derbisinde kozlarını paylaşan İstanbulspor- Kasımpaşa mücadelesinde ise gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi İstanbulspor oldu.

EV SAHİPLERİ KAZANMAYI BİLDİ

Hem Alanyaspor hem de İstanbulspor sahalarında galip gelerek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Oldukça tempolu geçen karşılaşmalarda toplamda 7 gol kaydedildi. Gollerin 4'ü Alanyaspor-Kayseri maçında atılırken diğer 3'ü ise İstanbul derbisinde atıldı.

ALT SIRALAR FOKUR FOKUR KAYNIYOR

Süper Lig'de üst sıralar kadar alt sıralarda da heyecan hayli yüksek. Bugün kazanmasına rağmen puanını 11 yapan İstanbulspor hala düşme hattında yer alırken Alanyaspor ise mağlup ettiği Kayserispor'un hemen iki puan gerisinde ve 9. sırada yer alıyor.