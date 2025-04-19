Konyaspor, Hatayspor'u Devirdi! - Son Dakika
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Konyaspor, Hatayspor'u Devirdi!

Konyaspor, Hatayspor\'u Devirdi!

Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yenerek 3 puanı kaptı. Teknik direktör Uçar, galibiyeti değerli buldu.

19.04.2025 00:09
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Hatayspor maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Alttan matematiksel olarak garantilemesek de biraz daha uzaklaştık. O yüzden bizim için çok çok değerli, kıymetli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin son bölümünde son maçların ayrı zorluk derecesi olduğunu bildiklerini söyledi. Maça, enerjilerini ve motivasyonlarını da yüksek tutarak hazırlandıklarını belirten Uçar, "Ben genelde maçtan önce rakiplerle ilgili analizler yapıyorum. Bu maç öncesinde de net bir şekilde belirtmiştim ki, Hatayspor'un bulunduğu konum ile bireysel oyuncu kalitesi arasında ciddi bir tezat var. Aslında baktığınızda son 7 maçında, içeride Sivas'ı ve Alanya'yı yenmiş, deplasmanda gidip Trabzon'u yenen bir takım Hatayspor. Son 3 maçını kaybetse de birçok sorunla boğuşması rağmen, özellikle hücum hattında inanılmaz kalitede, skor üretilebilecek oyuncular olan bir takım. Bizim adımıza çok zor geçeceğini biliyorduk, aslında bu mantalitede hazırlandık ama futbol böyle bir oyun" ifadelerini kullandı.

"Benim bulunduğum dönemde Konyaspor'un belki de en kötü ilk yarısı"

Maçta ilk yarıya iyi çok başlamadıklarını ama golü bulduklarını hatırlatan Uçar, "Ondan sonra 15 dakikalık bölümde işler bizim adımıza çok iyi gitmezken, en önce oyunu biraz değiştirdiğimiz ama bir türlü karşılık alamadığımız, yani bir türlü hayata dönemediğimiz, oyunun ne top bizde olduğu kısmı, ne savunma kısmı, benim bulunduğum dönemde Konyaspor'un belki de en kötü ilk yarısı. Bundan alacağımız çok büyük dersler var, en başta benim" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum"

Devre arası oyuncularıyla da konuştuğunu, belki 11 oyuncuyu da değiştirebilecekleri bir ilk yarı oynadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz 2 oyuncu değiştirerek başladık. Aleksic başladı ikinci yarı biraz daha oyuna ortak olduk. 70'e kadar gol bulamadık ama biraz daha arayan taraftık. Golden sonra enerjimiz biraz daha yukarı çıktı, diğer değişiklikler olsun, Oğulcan olsun, Melih Bostan olsun onların da katkısıyla beraber oyunda kazanma isteğimizi daha fazla gösterdik. 2 tane direkten dönen pozisyonumuz oldu. Aslında ciddi sayıda gol bulabileceğimiz bir ikinci yarı oynadık ama bir türlü golü bulamadık. Ta ki 90. dakikaya kadar. 90'da Oğulcan ile bulduğumuz golle, bu zor deplasmanı çok zor da olsa 3-2 kazandık. Böyle bir dönüş gösteren, oyuna özellikle ikinci yarı karakter koyan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Daha önceki maçlarda söylediğim gibi onlarla gurur duyuyorum. Kolay değil, ligin bu periyodunda, bu şekilde geri dönüşler hiç kolay değil. Ama samimi de konuşmak gerekirse, en başta şahım, sonra da oyuncularımızın ciddi manada dersler çıkarabileceğimiz bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra deplasmanda galip geldik. Uzun bir aradan sonra geriden gelerek maç kazandık. Bunlar çok önemli şeyler. Biz takım olarak iyi yoldayız, aslında iyi sinyaller veriyoruz. Bugün itibariyle maç fazlasıyla beraber 8. sıradayız. Alttan matematiksel olarak garantilemesek de biraz daha uzaklaştık. O yüzden bizim için çok çok değerli, kıymetli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları yürekten kutluyorum, camiamıza hayırlı olsun. Bugün bu dosyayı bu şekilde kapatıyoruz."

Galatasaray maçı için taraftardan destek istedi

4 gün sonra Galatasaray ile kupa maçına çıkacaklarını anımsatan Uçar, "Belki şehrimiz için bizler için çok uzun bir zaman sonra, 2017'den sonra oynayacağımız bir yarı final var Galatasaray ile. Bugün itibarıyla şehrimize döneceğiz, yarınki antrenmanla beraber Galatasaray hazırlıklarımıza başlayacağız. Bütün taraftarlarımızdan, şehrimizden isteğim, o gün bizi sonuna kadar desteklesinler. Bizim için çok kıymetli çok değerli bir maç oynayacağız. Umarım işlerin bizim adımıza iyi gideceğini düşünüyorum. İyi bir oyundan sonra finale çıkmak en büyük arzumuz olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Hatayspor'u Devirdi! - Son Dakika

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