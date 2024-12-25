Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bu akşam yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Konyaspor'da 27 Kasım 2023 tarihinden bu yana Ömer Korkmaz başkanlık yapıyor. Korkmaz, yeşil-beyazlı takımda 2013-2017 yılları arasında futbol şube sorumlusu olarak da görev yapmıştı.
Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar, topladığı 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 23 Elazığ FK'yı (4-0), Kepezspor'u (9-0) ve Karacabey Belediyespor'u (1-0) saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, olağanüstü seçim kararı aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)