Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Konyaspor forması giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sloven futbolcu, Instagram hikâyesinde Konya'da kiralık villa aradığını belirterek takipçilerinden destek istedi.
Kramer'in hikâyesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yeşil-beyazlı taraftarlar paylaşımı ilgiyle karşıladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Konya'da yeni bir yaşam düzeni kuracağı şeklinde yorumlandı.
