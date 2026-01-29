Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu - Son Dakika
Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu
29.01.2026 14:44
Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından Konya'da kiralık villa aradığını duyurdu. Instagram hikâyesinde takipçilerinden destek isteyen Kramer'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Konyaspor forması giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sloven futbolcu, Instagram hikâyesinde Konya'da kiralık villa aradığını belirterek takipçilerinden destek istedi.

Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

PAYLAŞIM KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kramer'in hikâyesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yeşil-beyazlı taraftarlar paylaşımı ilgiyle karşıladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Konya'da yeni bir yaşam düzeni kuracağı şeklinde yorumlandı.

Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Son Dakika Spor Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Koskoca Konyaspor yönetimi yardımcı olamıyor mu, futbolcusuna. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu - Son Dakika
