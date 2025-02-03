Körfez Gençlerbirliği 9 Madalya ile Döndü

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Bursa'dan 9 madalyayla döndü. 21 ilden 64 kulüp ve 840 sporcunun yarıştığı Bursa Karate Ligi 1. Etabında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları antrenörleri Şaban Ağaya nezaretinde 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya alarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde hafta sonu Bursa Osmangazi Atletizm Spor Salonu'nda yapılan Bursa İller Arası Minik, Yıldız ve Ümitler Karate Ligi 1. Etap müsabakalarında yarışan Körfezli kareteciler, turnuvayı başarıyla tamamladı. Kocaeli temsilcileri Esmanur Hümeyra Eraslan ümitler 54kg'da şampiyon olurken, Leylanur Yıldırım ise 47kg'da zirveye oturdu. Kübra Kılınç, Kağan Berk Bektaş, Hiranur Yıldırım, Eslem Sude Ay, Eymen Tarık Urak, Muhammet Fırat Tüken ve Abdullah Oğuzkağan Eraslan'da turnuvada Körfez temsilcisinin gurur kaynakları oldu.

Madalyalara sevinirken, Türkiye Şampiyonu uluslar arası dereceli genç milli sporcumuz Hilmi Metehan Toker'in çeyrek finalde sakatlanması Körfez ekibini çok üzdü. Genç yeteneklerin kendilerini gösterme ve tecrübe edinme fırsatı buldukları müsabakalar, ulusal başarı hedefi yolunda ilerleyen sporcular için büyük önem taşıyor. - KOCAELİ