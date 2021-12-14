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Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! - Son Dakika

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

14.12.2021 10:26

Sivas maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. 35 yaşındaki kaptan ilk devreyi kapattı. Bir ay olmayacağı belirtilen oyuncunun bu sürenin daha da uzama ihtimali olduğu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kaptan Muslera talihsiz şekilde sakatlandı. Savunma arkasına sarkan topta açılan Muslera, Luyindama ile çarpışınca yerden kalkamadı.

Kötü şekilde sakatlanan Muslera, sahalara ne zaman dönüyor? Galatasaraylılar yıkılacak

SEDYE İLE ÇIKTI

Acı içinde yerde kalan Muslera, hemen kenar kulübeye işaret yaptı. Kaptan sedye ile kenara alındı.

Kötü şekilde sakatlanan Muslera, sahalara ne zaman dönüyor? Galatasaraylılar yıkılacak

DEVREYİ KAPATTI

İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! - Son Dakika
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