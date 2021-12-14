Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kaptan Muslera talihsiz şekilde sakatlandı. Savunma arkasına sarkan topta açılan Muslera, Luyindama ile çarpışınca yerden kalkamadı.
Acı içinde yerde kalan Muslera, hemen kenar kulübeye işaret yaptı. Kaptan sedye ile kenara alındı.
İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! - Son Dakika Spor