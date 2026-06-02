Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu

02.06.2026 10:39
Altınyayla Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencileri, Yıldız Kızlar Bilardo Türkiye Finalleri'nde Sudenaz Subaşı birinci, Sevimnaz Şimşek ikinci, Esengül Şimşek üçüncü oldu. Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan öğrencileri ziyaret ederek tebrik etti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Bilardo Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Altınyayla Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencileri, Türkiye çapında önemli dereceler elde ederek Sivas'ın gururu oldu.

Şampiyonada Sudenaz Subaşı Türkiye birincisi olurken, Sevimnaz Şimşek Türkiye ikinciliğini, Esengül Şimşek ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Köy okulundan yetişen öğrencilerin elde ettiği başarı, eğitim camiasında takdirle karşılandı.

Başarılı öğrencileri Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ziyaret ederek tebrik etti. Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, kırsalda eğitim veren bir köy okulunun Türkiye şampiyonluğu ve önemli dereceler elde etmesinin son derece değerli olduğunu belirtti. Bu başarının inanç, azim ve fedakarlığın bir sonucu olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

